La serata nera del Napoli non è di certo finita con il 2-0 subito sul campo della Lazio. A preoccupare i tifosi partenopei e Gattuso, sono soprattutto le condizioni di Hirving Lozano. Il messicano ha subito un colpo alla caviglia nel secondo tempo in un contrasto di gioco. Inizialmente si pensava potesse trattarsi di una botta, poi forse di una torsione del piede sul terreno di gioco. Un movimento innaturale, probabilmente, ma sta di fatto che il giocatore è stato poi costretto ad uscire contro la Lazio nel secondo tempo, accompagnato a spalla, con una borsa del ghiaccio sulla caviglia.

A questo punto il Napoli, preoccupato dalla situazione, ha provveduto subito a far sottoporre il giocatore a degli esami strumentali a Villa Stuart. Probabilmente sfruttando la condizione logistica della squadra, che si trova già a Roma, il club ha voluto approfittarne per portare subito il giocatore ad una visita approfondita per far luce sull'entità dell'infortunio del giocatore. Con un tweet, il club azzurro ha specificato come Lozano abbia riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra. Uno stop che non ci voleva per il Napoli date le assenze di Mertens e Osimhen per infortunio in vista della prossima sfida casalinga contro il Torino. Ma per il messicano non sembra essere nulla di grave.

Lozano subito a Villa Stuart per esami approfonditi

