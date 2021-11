Infortunio grave per Belotti in Roma-Torino: l’attaccante non riesce a camminare da solo Grave infortunio per Andrea Belotti nel match tra la Roma e il Torino. Dopo uno scatto, il centravanti si è dovuto fermare accusando un problema di natura muscolare.

A cura di Marco Beltrami

Roma-Torino è stata contraddistinta dagli infortuni di due nazionali. Prima Lorenzo Pellegrini e poi Andrea Belotti, entrambi alle prese con un problema di natura muscolare. Più grave, a giudicare dalle immagini quello del Gallo, che non è riuscito ad uscire dal terreno di gioco sulle sue gambe, ma ha avuto la necessità del sostegno dei componenti dello staff medico granata. Una tegola per il Toro, e una maledizione per il giocatore che in questa stagione ha dovuto già fare i conti con un brutto infortunio.

Solita prestazione generosa di Andrea Belotti, che come sempre ha lottato come un leone contro la difesa avversaria. Non si è risparmiato il centravanti del Torino che a poco meno di un quarto d'ora dal termine è andato a rincorrere un pallone nel tentativo di mettere pressione ai suoi avversari. Il Gallo però ha accusato una fitta alla gamba destra e si è accasciato al suolo, tanto dolorante quanto scoraggiato. Subito tutti si sono resi conto dell'impossibilità di Belotti di proseguire la sua gara, e dopo l'ingresso dello staff medico, è stata inevitabile l'uscita del giocatore.

Molto deluso e preoccupato Belotti che si è lasciato aiutare dai collaboratori di Juric. L'immagine più preoccupante è sicuramente quella che mostra l'attaccante sostenuto e incapace di camminare in maniera autonoma e di poggiare il piede destro a terra. Il tutto a causa, a quanto sembra, di un problema muscolare alla coscia destra. Il tutto sarà valutato nelle prossime ore e la speranza dei granata è che non si tratti di uno strappo e di un problema molto serio, anche se le sensazioni sono tutt'altro che positive. Da sottolineare intanto l'atteggiamento dei tifosi della Roma che gli hanno dedicato un bell'applauso al passaggio sotto la curva giallorossa.