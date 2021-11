Pellegrini esce per infortunio in Roma-Torino, sensazioni non buone: “Ho sentito tirare” Infortunio per Lorenzo Pellegrini in Roma-Torino. Il centrocampista è stato costretto ad uscire dopo appena un quarto d’ora di gioco per un problema muscolare.

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Pellegrini alza bandiera bianca, ancora una volta. Non sembra esserci pace per il centrocampista che ha rimediato un altro infortunio. Questa volta però non si tratta dei postumi dell'infiammazione al ginocchio che lo ha tormentato negli ultimi tempi: il calciatore è stato costretto ad uscire dopo 15′ dall'inizio di Roma-Torino per un problema di natura muscolare. Delusione enorme per l'ex Sassuolo, con le sensazioni che non sono positive.

Tutto è avvenuto intorno al quarto d'ora del primo tempo di Roma-Torino, quando Lorenzo Pellegrini si è seduto sul terreno di gioco con i compagni che hanno richiamato l'attenzione della panchina. I sanitari giallorossi hanno subito constatato l'impossibilità a proseguire il match da parte del mediano reduce da un fastidio al ginocchio. Pellegrini scuro in volto ha lasciato il campo sulle sue gambe prima di cedere la fascia di capitano a Mancini. Il problema è di natura muscolare, dunque nuovo rispetto a quanto accaduto nelle ultime settimane.

(in aggiornamento)