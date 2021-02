Cosa si è fatto Edin Dzeko? Quali sono le condizioni del centravanti finito ko per infortunio nel corso dell'ultimo match di Europa League della Roma contro il Braga? Il report sul problema dell'esperto bomber conferma le preoccupazioni dei capitolini: lesione all'adduttore sinistro per il bosniaco che dovrebbe dunque restare ai box per almeno due settimane.

Dzeko infortunato, cosa si è fatto e quanto dovrà stare fermo

Lesione all'adduttore sinistro. Questo il report degli esami a cui si è sottoposto in mattinata a Villa Stuart Edin Dzeko dopo l'infortunio accusato nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga. Il bomber aveva sentito un dolore all'altezza dell'inguine, ed era stato inevitabilmente costretto alla sostituzione, con l'espressione che già faceva presagire un problema di natura muscolare non di poco conto. Adesso Fonseca dovrà fare i conti con l'assenza del suo terminale offensivo, con Borja Mayoral costretto a fare gli straordinari. I tempi di recupero? Almeno due settimane.

Quali partite della Roma salterà per infortunio Edin Dzeko

Un brutto colpo dunque per la Roma che perde Edin Dzeko per il ciclo ravvicinato di partite che attendono i giallorossi. Il centravanti salterà in primis il big match contro il Milan, poi il turno infrasettimanale in casa della Fiorentina, il match con il Genoa e l’andata degli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Poca speranza anche in vista della trasferta di Parma, con Fonseca che spera di ricevere buone notizie per il ritorno contro gli ucraini il 18 marzo. Toccherà dunque a Mayoral ricoprire il ruolo di punta centrale, a meno di ricorso a falsi nueve da parte di Fonseca.