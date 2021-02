In casa Juventus si ferma nuovamente Leonardo Bonucci. Il difensore deve fare i conti con un problema di natura muscolare, e infatti non è stato convocato da Andrea Pirlo per il match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions in casa del Porto. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky, il numero 19 della formazione bianconera potrebbe andare incontro ad uno stop di circa due settimane.

Nella conferenza stampa di presentazione di Porto-Juventus, Andrea Pirlo ha annunciato che Leonardo Bonucci non sarà a disposizione per la trasferta in terra lusitana. Una situazione figlia di un problema accusato in allenamento dal difensore bianconero, che spesso e volentieri nella prima parte di stagione è sceso in campo anche in condizioni precarie alla luce dell'emergenza infortuni. Dopo aver accusato un fastidio muscolare contro la Roma, Bonucci era rimasto in panchina contro il Napoli, con Pirlo che valutava il suo possibile utilizzo in Europa.

Per rivedere in campo Bonucci invece bisognerà aspettare. Nella giornata di giovedì infatti il centrale dovrebbe sottoporsi ad ulteriori controlli, anche se al momento si parla di un possibile stop di circa due settimane per lui. Oltre al Porto dunque se le tempistiche per il recupero dovessero essere confermate, Bonucci potrebbe saltare anche Crotone, Verona, e Spezia. La speranza dei bianconeri è di recuperarlo per il confronto con la Lazio del 6 marzo e per il ritorno degli ottavi di Champions del 9. Toccherà a Chiellini, de Ligt e Demiral, cercare di non far sentire la sua assenza, con la Juventus che sarà costretta a rinunciare anche a Cuadrado, alle prese con un infortunio più serio di quello del compagno.