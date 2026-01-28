Infortunio Barella, non convocato per Dortmund: quando torna e quante partite salta, rischia la Juve

L’Inter perde Barella per infortunio, non convocato per il Borussia Dortmund: quando torna il centrocampista nerazzurro e quante partite salta, rischia il big match con la Juventus.

L’Inter deve fare i conti con l'infortunio di Nicolò Barella in un momento delicato della stagione. I nerazzurri sono attesi da una sfida chiave di Champions League contro il Borussia Dortmund, ma dovranno affrontarla senza uno dei loro uomini chiave.

Il centrocampista nerazzurro ha riportato un affaticamento muscolare durante l’ultimo allenamento. Per questo motivo non solo non giocherà a Dortmund, ma resterà a Milano per iniziare subito il programma di recupero. Questo il comunicato dell'Inter ha annunciato l'esito dei controlli a cui si è sottoposto in mattinata Barella.

Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

Quando può tornare Barella e quante partite salta: rischia la Juve

I tempi di rientro dipenderanno dalle risposte degli esami e dall’evoluzione nei prossimi giorni. Al momento è da escludere la sua presenza nelle gare contro Cremonese (Serie A, 1° febbraio) e Torino (Coppa Italia, 4 febbraio).

Il ritorno in campo di Barella potrebbe slittare agli impegni successivi di Serie A contro Sassuolo e Juventus, previsti l’8 e il 15 febbraio. Ma bisognerà capire bene l'entità del problema per evitare di perdere il calciatore nella fase cruciale della stagione.

Inter, le alternative a centrocampo dopo l'infortunio di Barella

Contro il Borussia Dortmund, vista l’assenza anche di Calhanoglu, Cristian Chivu sarà costretto a ridisegnare la mediana e l’ipotesi più probabile sembra l’inserimento di Sucic, affiancato da Zielinski e Mkhitaryan per completare il reparto.

In vista dei prossimi impegni l'allenatore nerazzurro spera di recuperare Calha per avere qualche giocatore in più da far ruotare, altrimenti rischia di ‘spremere' alcuni giocatori in vista della fase più importante della stagione.