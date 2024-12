video suggerito

Incubo Guardiola senza fine: il Manchester United ribalta il City nel derby con due gol al 90′ Folle finale nel derby di Manchester tra City e United. Padroni di casa in vantaggio fino alla fine col gol di Gvardiol ma raggiunti e superati in 2 minuti: all’88’ pareggio su rigore di Bruno Fernandes, al 90′ gol partita di Diallo. per Guardiola un dramma sportivo che continua, malgrado il tributo emozionante di inizio gara da parte dei suoi tifosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Era iniziato sotto i migliori auspici il derby di Manchester tra il City e lo United con i padroni di casa sugli scudi grazie al gol di Gvardiol nel primo tempo. Che ha visto i Citizens cullare il sogno della vittoria fino al 90′ quando è accaduto l'impossibile: i red devils di Amorim sono riusciti a pareggiare prima su rigore con Bruno Fernandes per poi trovare il gol partita con Diallo. Facendo sprofondare Pep Guardiola in un incubo a occhi aperti, di cui non sembra conoscere fine.

Manchester City in vantaggio, poi l'atroce beffa finale: lo United ribalta il derby

Pazzesco finale all'Ethuad Stadium che stava cullando la rinascita proprio nella partita più attesa e sentita, il derby di Manchester. Clima di festa e di sostegno al proprio tecnico e ai propri giocatori, trascinandoli verso una vittoria che avrebbe scacciato polemiche e crisi. Ma il condizionale è d'obbligo perché ad alzare le mani al cielo sono stati i diavoli rossi di Amorim, indomiti in un finale pirotecnico. In vantaggio per tutto il match, grazie al gol di Gvardiol, il City ha tenuto a bada lo United in una gara decisamente calda, ma crollando poco prima della fine: prima il rigore di Bruno Fernandes per l'1-1 che si è trasformato in disfatta due minuti più tardi quando Diallo ha condannato il City ad una nuova sconfitta, la quinta in Premier.

L'omaggio dei tifosi per Guardiola, sostegno emozionante: "Più che un semplice tecnico"

L'Etihad Stadium ha voluto dimostrare al mondo cosa pensa sul proprio allenatore, Pep Guardiola, da settimane al centro di analisi, speculazioni e illazioni. Nessun dubbio, con un mega striscione emozionante che ha ricoperto l'intera tribuna centrale, con una scritta che non ammette ulteriori interpretazioni: "Guardiola, Alès que un entrenador", cioè "Guardiola, più che un allenatore".

Il tutto accostato ai trofei vinti durante la sua permanenza al City. Un tributo da brividi che scaccia tutti i fantasmi al di là del destino che coinvolgerà il tecnico catalano che potrebbe anche essere lontano dall'Inghilterra.

L'esultanza virale di Guardiola al gol di Gvardiol: il saluto felice alla telecamera

Galvanizzato da un clima totalmente a proprio sostegno, Pep Guardiola si è goduto anche l'inizio DOC del Manchester City nell'attesissimo derby contro lo United rinvigorito dall'effetto Amorim e lo ha dimostrato al momento del vantaggio dei Citizens, arrivato al 36′ del primo tempo grazie a Gvardiol.

Il tecnico catalano non ha resistito in una iconica esultanza, festeggiando con evidente sorriso scaccia tensione e agitando ripetutamente la mano destra a sottolineare la conclusione vincente del suo difensore. Per poi rivolgersi alla camera a bordo campo, salutando il pubblico a casa. Un gesto divenuto subito virale che ha mostrato un Guardiola totalmente rinato rispetto a quello trasfigurato dalle recenti delusioni e pressioni.