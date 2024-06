Incidenti e tensione tra gli steward di Wembley e la sicurezza del Real Madrid dopo la finale di Champions

video suggerito

Incidenti e momenti di tensione tra gli steward di Wembley e la sicurezza del Real Madrid dopo la finale di Champions League: cosa è successo dopo il triplice fischio del match.

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid ha vinto la sua quindicesima Champions League e la serata di Wembley verrà ricordata per le gesta di Vinicius Jr e Ancelotti, oltre all'addio da trionfatore di Toni Kroos. La notte di Londra, però, non verrà ricordata solo per episodi di gioia da parte dei giocatori della Casa Blanca che aspettavano le loro famiglie in campo per festeggiare insieme a loro ma non sono arrivate.

Che cosa è successo? Diversi dipendenti del club spagnolo si sono imbattuti nel personale della UEFA e di Wembley che ha decretato che, almeno attraverso l'accesso dove intendevano passare con le famiglie dei calciatori, non ci sarebbe stato nessun ingresso La discussione è diventata subito molto accesa e c'è stata una rissa con spinte e momenti di violenza assolutamente inappropriata. Una vicenda che è stata portata alla luce da Cadena Ser.

Pochi minuti dopo i dipendenti del Real sono riusciti ad arrivare al terreno di gioco attraverso un altro ingresso, con i calciatori che hanno trascorso momenti indimenticabili con i loro cari, anche se era già troppo tardi. Tuttavia, le brutte vicende non sarebbero finite qui. Se la prima discussione si è svolta senza molte persone presenti, la seconda era già sugli spalti con uno di fronte all'altro i membri della sicurezza del Madrid e Wembley che si sono scontrate in maniera violenta.

Cosa è successo tra gli steward di Wembley e la sicurezza del Real

L'alterco sugli spalti era tra la sicurezza del Real Madrid e quella di Wembley, da non confondere con la sicurezza della UEFA, e si tratta di problemi che hanno portato ad un vero e proprio scontro fisico.

Il problema inizia quando due addetti alla sicurezza tentano di accedere ad un'area che non era nelle loro disposizioni: questi non hanno esitato a identificarsi come membri della sicurezza di Madrid ma uno degli steward gli ha comunque negato il passaggio.

La situazione è diventata subito incandescente e le parti sono venute subito alle mani finché lo steward numero 10 di Wembley ha affermato: "Adesso ci rilassiamo tutti e abbassiamo le mani".

Dalla sicurezza del Real Madrid hanno spiegato al giornale spagnolo MARCA che tutto il problema è iniziato quando la sicurezza dello stadio non hanno permesso alla moglie di Courtois l'accesso sul campo per festeggiare col portiere belga. Un momento spiacevole che ha colpito giocatori come Carvajal, Joselu e anche Carlo Ancelotti, che dopo questo evento, "sono parsi piuttosto preoccupati e sconvolti per quanto accaduto", questo il racconto del giornalista Jesús Gallego dopo aver intervistato il protagonisti per El Larguero.