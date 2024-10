Incidenti in Burundi-Burkina Faso: giocatore picchiato da un agente, lo aveva scambiato per un teppista L’episodio è avvenuto al termine dell’incontro valido per le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa d’Africa, giocato in campo neutro in Costa d’Avorio. A fine match s’è scatenato il caos per l’invasione di campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Burkina Faso ha battuto il Burundi (2-0) nella partita del Gruppo L delle qualificazioni ed è riuscito così ad accedere alla prossima edizione della Coppa d'Africa. È la prima selezione a staccare il pass per il trofeo che nel 2025 si svolgerà in Marocco. Più del risultato del campo, però, a fare notizia è il caos scoppiato alla fine dell'incontro per l'invasione di campo dei tifosi e per la reazione delle forze dell'ordine. In quel trambusto è successo di tutto, anche che un poliziotto abbia colpito per errore un calciatore scambiandolo per uno dei facinorosi: è uscito dal rettangolo verde stordito e lievemente ferito ma per fortuna le botte prese non hanno avuto gravi conseguenze.

Entrambi i match (andata e ritorno) sono stati disputati in Costa d'Avorio, particolare che mette ancora di più in risalto la violenza degli scontri. Né Burkina Faso né Burundi possono giocare in casa perché non dispongono di stadi di livello internazionale.

La cronaca degli incidenti ha preso il sopravvento su quella sportiva

Al triplice fischio del direttore di gara s'è verificata l'invasione di campo che ha costretto le forze dell'ordine all'intervento. La sequenza video e alcune immagini diffuse dai media africani spiegano bene cosa è successo in quegli istanti in cui la follia ha preso il sopravvento. Sul rettangolo verde si sono riversate centinaia di persone, tutte dirette a centrocampo o verso le panchine. S'è temuto il peggio e per l'incolumità dei calciatori ancora sul terreno di gioco: la situazione è peggiorata con le cariche dei poliziotti. Nel fuggi fuggi generale è rimasto ferito per "sbaglio" un giocatore del Burundi, picchiato da un agente con ogni probabilità armato di manganello: in quel groviglio di persone era impossibile identificare "i buoni e i cattivi".

Vittoria preziosa per il Burkina Faso: qualificato per la Coppa d'Africa 2025

Raccontate le vicende di cronaca nera, quella sportiva si focalizza sulla capacità del Burkina Faso di segnare nelle fasi cruciali dell'incontro. Mohamed Konaté, attualmente attaccante dell'Al-Riyadh, ha siglato la rete del vantaggio in avvio di match. Il raddoppio è arrivato al quarto minuto di recupero del secondo tempo grazie a Bertrand Traoré (attaccante dell'Ajax) che ha trasformato un calcio di rigore. La vittoria ha permesso alla nazionale di ipotecare uno dei due posti nel Gruppo L necessari per la qualificazione diretta, grazie ai 10 punti ottenuti nei primi quattro turni di partite.