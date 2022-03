In vista della Juve e di Vlahovic, la Fiorentina smorza i toni: “Nessun razzismo o discriminazione” Comunicato ufficiale della società viola in vista della gara al Franchi contro la Juventus: “Chiediamo ai tifosi di sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia”

A cura di Alessio Pediglieri

Sale la tensione a Firenze a poco più di 24 ore della semifinale di andata di Coppa Italia che si disputerà domani al Franchi e che vedrà di fronte la Viola e la Juventus. Una gara molto delicata sul fronte sportivo perché varrà il primo passo verso quella che potrebbe essere una storica finale per i gigliati, ma anche delicatissima sul profilo ambientale, visto che è il primo ritorno in assoluto del grande ex, Dusan Vlahovic, passato a gennaio tra le fila bianconere.

"Non è una partita come le altre", con questo slogan da giorni gli account ufficiali della Fiorentina scandiscono l'avvicinamento alla gara di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Il destino del pallone ha voluto che a poche settimane dal rumoroso passaggio di Dusan Vlahovic dai colori viola a quelli bianconeri, le strade si incrociassero al primo bivio disponibile, rappresentato dalla doppia semifinale. E se il ritorno si giocherà in casa della Juventus, è al ‘Franchi' che il popolo viola attende la propria rivincita.

Una rivalità storica, accesa, spesso che travalica il limite del semplice tifo. La preoccupazione è proprio questa, che il clima si surriscaldi oltremodo e trasbordi dai confini della sportività. Non è un caso se alla vigilia di quella che sarà sotto ogni punto di vista, una partita speciale, la società gigliata ha ritenuto opportuno pubblicare una nota ufficiale che si è trasformata in un accorato appello alla propria tifoseria: "Il Club viola invita anche in questa occasione i nostri tifosi a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia, facendo sentire per tutti i 90 minuti l’amore per i nostri colori" si legge nel comunicato del club gigliato "evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia. Forza Viola".

Dopotutto il clima sugli spalti sarà più rovente: Dusan Vlahovic da salvatore della patria si è trasformato in nemico numero uno vestendo oltretutto i colori odiati della Juventus. Un affronto che i tifosi viola vogliono vendicare sul campo in occasione del match casalingo dove l'attaccante aveva segnato 20 dei 24 gol stagionali. Lo stesso Vlahovic, atteso dai suoi ex tifosi, aveva già provato a smorzare i toni nel post gara di Empoli: "Andremo a Firenze e pensiamo solamente a giocare la partita", aveva detto sperando che l'accoglienza che lo attenderà non condizioni la prestazione della sua nuova squadra.