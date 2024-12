video suggerito

In una partita tra le baracche di Accra spunta Memphis Depay: si toglie la maglia e inizia a giocare Fuori programma da parte di Memphis Depay che si è unito improvvisamente ad una partitella improvvisata su un campo sterrato tra le baracche della periferia della capitale del Ghana. Il nazionale olandese stava registrando un video rap, poi il richiamo del pallone cui non ha saputo resistere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una partita tra amici, di quelle classiche che si organizzano per stare in compagnia e divertirsi. Così ad Accra, capitale del Ghana, su un campo sterrato di periferia, si è organizzata una sfida a pallone improvvisata: squadra in canotta arancione contro avversari a petto nudo. Ma ad un certo punto, tra i giocatori spunta chi meno te lo aspetti: è Memphis Depay che si toglie la maglietta e inizia a giocare tra i sussulti della folla che si era assiepata sui muretti e tra le baracche a bordo campo.

Il video amatoriale, la partitella tra amici ha un protagonista di livello

Il video che è stato pubblicato sui social inquadra quella che sarebbe dovuto essere uno dei tanti ricordi che si conservano nel tempo, riprendendo la classica partitella tra amici, semi improvvisata, per risvegliare lo spirito goliardico e ludico che riaffiora non appena un pallone rotola tra le gambe. Così, in un quartiere di Accra, scatta la sfida.

La cornice è di quelle di periferica, il campo è completamente sterrato e accidentato, non esistono linee di campo, nemmeno quelle laterali definite da muretti in pietra e alcune baracche lungo il bordo. Gli spettatori sono rannicchiati qua e là dove hanno trovato posto e spazio cercando di non interferire sul gioco. Non ci sono porte, i calciatori si sono divisi tra chi è a petto nudo e ha una maglia scura e chi indossa una canotta arancione.

Memphis Depay entra in campo: si toglie la maglietta e inizia a giocare

Ad un certo punto, però, una presenza particolare attira le attenzioni dell'improvvisato cameraman: il fisico, il taglio di capelli, le movenze non lasciano dubbi. E' Memphis Depay, che si presenta a bordo campo, si toglie la maglia e si unisce ai propri compagni iniziando a giocare. Il pubblico mormora, ma non c'è sorpresa accettando la partecipazione del nazionale olandese come se nulla fosse. E a ragione, perché non appena può l'attaccante torna sempre a casa, in Ghana, dove ha parte delle sue origini da parte di padre.

Depay tra la gente, anche in Brasile ricorda le proprie umili origini

Memphis Depay attualmente gioca a calcio per il Corinthians in Brasile, dove la stagione calcistica è finita. E sta deliziando le platee sudamericane estasiate dalle sue giocate, che lo hanno eletto a vero e proprio mito anche Oltreoceano dove si stanno godendo il nazionale olandese. Ora, a campionato fermo, Depay ha sfruttato il periodo di riposo per ritornare in Ghana. Lo ha fatto, come spesso fa, in punta di piedi, tra la gente di periferia, senza dimenticare parte delle sue umilissime origini. Non a caso, solo il mese prima, un altro video diventato virale, mostrava Depay mentre si tagliava i capelli per strada in un affollato quartiere operaio di San Paolo.

Memphis Depay si taglia i capelli nelle strade di San Paolo: tra tifosi e gente comune

Perché Depay si trovava ad Accra: colpa del rap

L'ultimo video che lo ritrae a giocare a calcio tra le baracche è stato girato a Nima, uno dei quartieri più popolari della capitale Accra, dove si trova la piazza sterrata trasformata in un campo da calcio improvvisato. Depay era lì per un altro motivo principale: sta registrando un video con l'artista brasiliano MC Hariel, per una delle sue grandi passioni, il rap. E così ha colto l'occasione per accontentare la popolazione locale, regalandole un momento da ricordare e raccontare: partecipando all'improvvisata partita di pallone.