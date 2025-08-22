In PSG-Angers l’arbitro va KO dopo 20 minuti: entra in campo il sostituto e sorprende tutti

La gara al Parco dei Principi tra PSG e Angers ha vissuto un momento particolare quando l’arbitro El Hadj ha subito un infortunio muscolare che lo ha costretto alla sostituzione. In campo è entrato il 4° uomo, Mickaël Leleu, il cui fisico da culturista ha sorpreso tutti.

L'esperto 47enne arbitro francese Hakim Ben El Hadj ha dovuto alzare bandiera bianca dopo soli 20 minuti dal fischio di inizio di PSG-Angers gara valida per il 2° turno di Liga e debutto stagionale della squadra di Luis Enrique davanti al proprio pubblico. Fatale un violento e prolungato scatto a seguire una azione di gioco, con la coscia sinistra che ha ceduto, obbligando il fischietto internazionale a interrompere la partita per chiedere l'immediata sostituzione. Che arriva puntualmente con il 4° uomo, Mickaël Leleu, che prende il posto del collega. Ma al momento del cambio di maglia ciò che ha sorpreso tutti è stato il suo fisico da culturista, che ha scatenato commenti e ironie sul web.

L'infortunio all'arbitro: Psg-Angers interrotta al 20′

El Hadj ha riportato uno strappo la coscia durante una corsa prolungata al Parc des Princes, complice un terreno di gioco tutt'altro che regolare. Secondo quanto riportato dai media francesi, l'esperto fischietto internazionale, che stava arbitrando la sua 185a gara ufficiale, ha provato a resistere fino alla comunicazione con i responsabili federali per procedere alla sostituzione. La gara, come prevede anche il regolamento nel campionato francese, si è così improvvisamente interrotta per alcuni minuti e quando si è capito che El Hadj non poteva continuare regolarmente l'arbitraggio si è passati alla sostituzione, con il 4° uomo.

Il fisico spropositato del 4° uomo, Leleu, e il web si scatena

Come previsto dal regolamento dei Campionati francesi di LFP, la partita è stata fermata per consentire a Mickaël Leleu, che ricopriva il ruolo quarto uomo a bordo campo, di prendere posto come primo arbitro mentre un altro collega lo sostituiva a sua volta. Così, ha provveduto immediatamente al cambio di maglia e alla nuova vestizione: si è messo a torso nudo per indossare la nuova divisa, una volta inquadrato dalle telecamere ha però scatenato l'ironia dei social media mostrando i suoi muscoli e un fisico mastodontico, da culturista.

Ruiz regala il successo al PSG: gol partita contro l'Angers dopo il rigore sbagliato da Dembele

Alla fine, la partita è stata vinta dal PSG, con il minimo scarto grazie al gol partita dell'ex Napoli Fabian Ruiz a inizio ripresa. Nel primo tempo, Dembele aveva però sbagliato un rigore complicando la gara dei capitolini: Leleu ha arbitrato senza momenti particolari e senza dover estrarre alcun cartellino nei suoi 70 minuti da arbitro.