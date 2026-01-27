In Polonia il campionato più incerto di sempre: 18 squadre in 11 punti, ogni giornata una rivoluzione

Cosa sta accadendo in Ekstraklasa? Il massimo campionato polacco giunto a metà stagione vede tutte le 18 squadre racchiuse in soli 11 punti, in cui ad ogni turno accade di tutto, rivoluzionando gerarchie e obiettivi. Una situazione surreale, unica in Europa.

In Europa a metà stagione si stanno delineando sempre di più le varie gerarchie di campionato in campionato, evidenziando gap tecnici e qualità in campo che compongono un graduale ma inesorabile allungamento dei distacchi tra le prime della classe e le squadre che lottano per le rispettive salvezze. Non così in Polonia, dove l'Ekstraklasa, il campionato di massima categoria, vede un equilibrio senza precedenti raggruppando tutte e 18 le squadre iscritte in soli 11 punti: ogni turno si trasforma così in una totale rivoluzione che scombina e stravolge le scale gerarchiche.

Cosa sta accadendo nell'Ekstraklasa, il massimo campionato polacco: 18 squadre in 11 punti

Oggi in corsa per il titolo nazionale, domani, invischiato nella lotta per non retrocedere. Uno scenario che non ha alcun senso in un campionato professionistico che si rispetti soprattutto dopo metà partite disputate. E invece, in Polonia sta accadendo proprio tutto questo con le squadre della massima serie, 18, raggruppate in soli 11 punti dopo 18 turni (17 per alcune in attesa dei rispettivi recuperi). La prima in classifica al momento è il Wisla Plock che primeggia dall'alto dei suoi 30 punti, gli stessi del Gornik che paga una differenza reti peggiore. Ma tutte le altre avversarie sono incollate alla capolista, fino alle ultime due, il Legia Varsavia e il Termalica con i loro 19 punti.

La sincopata classifica dell’Ekstraklasa: la capolista a soli 11 lunghezze dall’ultima

Im Europa gerarchie stabilite: il campionato polacco è l'unica eccezione

Una situazione totalmente anomala e che esprime l'enorme grado di incertezza ed equilibrio nel campionato polacco che è diventato così teatro di capovolgimenti di fronte ai limiti dell'assurdo con formazioni un giorno in piena zona Champions League e quello successivo ai margini della zona retrocessione. Una situazione ai limiti del paradossale che sconvolge ogni parametro contrariamente a quanto oramai sta accadendo negli altri campionati. In Francia, League1, ad esempio, 33 punti separano la capolista PSG, dall'ultima in classifica, l'FC Nantes. In Germania, 37 punti separano il Bayern Monaco, capolista della Bundesliga, dall'ultimo in classifica, l'Heidenheim. In Italia, l'Inter capolista vanta un +38 dalla coppia di fondo formata da Pisa e Verona.

Il paradosso del calcio polacco: la Polonia è 3a nel Ranking UEFA

Per molti è una conferma del livellamento verso il basso da parte del calcio polacco attuale, anche se paradossalmente proprio la Polonia è al momento la terza forza UEFA nel ranking stagionale 2025/2026. Un terzo posto sorprendente, dietro ai colossi di Inghilterra e Germania e davanti a Nazioni come Spagna, Italia o Francia, è stato reso possibile soprattutto grazie ai punti conquistati dalle squadre polacche che hanno fatto fin qui un percorso più che eccellente, specialmente in Conference League e forse Europa League.