In Marocco sono certi Brahim non giocherà mai per la Spagna: ma c’è un problema, lui non ne sa nulla I media marocchini hanno diffuso la notizia della scelta ufficiale di Brahim Diaz che avrebbe rifiutato la Spagna, scegliendo il Marocco. Una realtà “virtuale” diventata virale sui social, ma non c’è mai stata alcuna dichiarazione. Anzi, il suo pensiero è tutt’altro.

Brahim Diaz in Coppa d'Africa 2023 con la maglia del Marocco. I documenti sono stati depositati, oramai è ufficiale sarà il prossimo attaccante dei Leoni dell'Atlante. Queste sono le notizie che impazzano dai media marocchini sull'ex Milan oggi al Real Madrid che gode di doppio passaporto. Ma lui non si è mai pronunciato e resta concentrato sul proprio presente, inattesa di una chiamata dalle Furie Rosse, dove correrebbe subito.

Una questione di Stato. Questa ne sta facendo la stampa marocchina che ha iniziato a tamburellare sul futuro calcistico di Brahim Diaz, ex Milan tornato in casa madre, al Real Madrid dove sta cercando di prendersi una maglia da titolare nell'undici di Carletto Ancelotti. Ed è questa la sua priorità: fare il salto di qualità con le merengues guadagnandosi il grande calcio dalla porta principale.

Un upgrade complesso per l'enorme qualità a disposizione del tecnico italiano che sta lavorando – benché sia la sua ultima stagione in Blanco prima di prendere in mano la Seleçao – per lasciare l'ultimo segno, indelebile. Intanto, però, proprio a cavallo della pausa per le gare internazionali delle varie selezioni, si è diffusa la voce della definitiva scelta di Brahim Diaz in chiave Nazionale: ha deciso, giocherà col Marocco.

Il tam-tam impazzito è iniziato ovviamente sui social dove si sono sprecate le notizie. E a parte quelle dei tifosi che giustamente sperano di vedere il forte trequartista dalla doppia nazionalità vestire i colori dei Leoni, a impressionare sono i siti di informazione che hanno cavalcato l'argomento come fosse già ufficializzato e definito.

"La nazionalità sportiva di Brahim Diaz è stata cambiata e le pratiche amministrative sono state completate. Il giocatore vuole partecipare con la nazionale marocchina alla Coppa d'Africa! Ora è UFFICIALE!" sentenzia un account che linka direttamente a Izem Anass, giornalista e membro del comitato esecutivo dell'Unione sportiva dei giornalisti marocchini e Presidente dell'Unione sportiva che ha visto bene di smentire la notizia.

Ma non solo. Brahim nel Marocco è argomento oramai virale e condiviso dai più. "Brahim Diaz al Marocco, affare quasi concluso", "Tutto confermato: Brahim ha deciso di vestire la maglia del Marocco". E ancora: "Brahim ha scelto il Marocco". Una vera e propria realtà virtuale e parallela in cui si arriva addirittura a cercare autorevolezza linkando ai principali media spagnoli, come "AS" oppure "Marca".

Ma cosa c'è di vero in tutto ciò? Assolutamente nulla, perché si tratta di una vera e propria campagna mediatica nella speranza di spingere il giocatore verso una scelta che non ha assolutamente ancora fatto e che, probabilmente mai farà vista la possibilità ancora intatta di vestire la maglia delle Furie Rosse. A testimonianza che la porta della Roja è più che spalancata, le ultime parole dello stesso ct della Spagna Luis de la Fuente che sull'argomento è stato chiaro e perentorio: "Nessuno mi ha detto nulla che Brahim la pensi diversamente (sul fatto di preferire il Marocco alla Spagna, ndr). È stato Under 19 e Under 21 con noi e per quanto ne so vuole giocare con la Spagna".

E il diretto interessato cosa ne pensa? Brahim Diaz non si è assolutamente esposto in alcuna direzione tantomeno verso la scelta sul Marocco. Proprio i media spagnoli che molti hanno citato sui social nel cercare di dare valore alle proprie parole, confermano tutt'altro. "Marca" ad esempio, è stato più che preciso nello spiegare la situazione: "Non ha preso alcuna decisione riguardo al suo futuro con la squadra marocchina. Il malgascio è concentrato sulla sua vita quotidiana al Real Madrid e non ha detto sì al Marocco… per il momento. Il ‘caso Brahim' è attuale, dato che, secondo fonti marocchine, avrebbe già deciso di giocare per il Marocco. Ma non è così."

Ancora più chiaro "AS" che spiega perfettamente l'attuale situazione: "Il Real Madrid ha chiesto a Brahim informazioni sul presunto interesse del Marocco e il giocatore ha confermato mercoledì mattina al suo club che "pensa solo alla squadra". Pertanto, secondo quanto appreso dalla Casa Bianca, Brahim non ha intenzione di giocare la Coppa d'Africa, che si disputerà dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024″.

Quale sarà la decisione di Brahim si saprà solo più avanti, di certo c'è che non si è impegnato con la Federcalcio marocchina in nessun modo, contrariamente a quanto sostiene la stampa e l'opinione pubblica del Paese africano. Che ama e idolatra il giocatore a tal punto da far passare un sogno in realtà. Tutta virtuale.