In Europa League un normale retropassaggio diventa l’autogol dell’anno: il portiere non c’è più Clamoroso autogol durante Midtjylland-Sporting: Gartenmann ha effettuato un retropassaggio normalissimo ma il portiere si era spostato fuori dallo specchio della porta e la palla è finita in rete.

A cura di Vito Lamorte

Il Midtjylland è stato eliminato dall'Europa League dopo aver perso 4-0 in casa contro lo Sporting CP. La squadra danese aveva tenuto in vita il confronto con i lusitani nella sfida d'andata ma nel ritorno del playoff la squadra du Ruben Amorin non ha lasciato scampo ai ragazzi di Albert Capellas con un poker perentorio e ha chiuso la sfida in meno di un'ora.

Oltre alla sconfitta, però, della gara tra i danesi e lo Sporting c'è un'azione su tutte le altre che ha destato maggiormente l'attenzione dei tifosi e degli appassionati: si tratta di un incredibile autogol da parte del difensore della squadra danese Stefan Gartenmann, che sta facendo il giro del mondo dal momento successivo a quello in cui è stato realizzato.

Intorno al minuto 85 la squadra di casa, che era già sotto per 3-0 e si incamminava verso l'eliminazione, controllava la palla nella propria metà campo: il difensore centrale ha ricevuto al limite dell'area e, a causa della pressione avversaria, ha ritenuto necessario cedere il pallone all'indietro. Questa giocata, però, ha provocato un enorme malinteso: il portiere Jonas Lössl si era spostato dai pali, in posizione laterale,per poter ricevere la palla ma il difensore non ha mai alzato lo sguardo e ha toccato il pallone in direzione dei pali.

In maniera assolutamente incredibile questo tocco all'indietro si è trasformato nel più banale e clamorosi degli autogol. Una incomprensione tecnica che non ha inficiato sul risultato ma che sicuramente non sarà d'aiuto per Gartenmann, che ci metterà qualche giorno prima di togliersi da dosso questo peso.

La gara d'andata in Portogallo era terminata con un pareggio per 1-1 e aveva fatto pensare al Midtjylland che in casa e davanti ai propri tifosi avrebbe potuto giocarsi le sue chance. Non è andata così: la rete di Sebastián Coates al minuto 21 ha aperto i giochi e la doppietta di Pedro Goncalves ha messo al sicuro il risultato per i Leões. Nel finale è arrivato questo clamoroso autogol che è diventato virale nelle scorse ore.