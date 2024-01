In Egitto arriva il gol mangiato dell’anno: nessuno può credere sia accaduto davvero L’attaccante della nazionale egiziana Ahmed Yasser Rayan si divora un gol incredibile con la porta spalancata e incustodita davanti a lui: è l’errore dell’anno, impossibile fare peggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

"Chi ha fatto palo?", chiedeva il mitico ragionier Ugo Fantozzi spaccando il vetro di una finestra dopo essersi arrampicato dal marciapiede, durante un'altrettanto mitica (e immaginaria) Inghilterra-Italia che si giocava quasi 50 anni fa a Wembley. All'epoca la domanda rimase inevasa, mentre Fantozzi si beccava in risposta un cazzotto in faccia, mentre in questi giorni tutto l'Egitto parla dell'autore del clamoroso, incredibile palo colto a porta vuota nella finale per il terzo posto della Supercoppa nazionale: si tratta di Ahmed Yasser Rayan, attaccante nel giro della nazionale dei Faraoni.

L'errore del 25enne bomber del Ceramica Cleopatra è davvero inconcepibile a questo livello e non può avere altra spiegazione che probabilmente il fatto di ritenere il pallone ormai già in porta prima ancora di calciarlo, pensando già a come festeggiare il gol. La partita contro il Pyramids FC era ancora sullo 0-0, si giocava il 19′ minuto del secondo tempo: su un lancio in profondità dalla metà campo del Ceramica Cleopatra, il portiere del Pyramids è uscito in maniera scellerata scontrandosi con un proprio difensore. Da quel patatrac il buon Rayan ne è uscito tutto solo col pallone tra i piedi e la porta spalancata davanti a lui completamente incustodita.

Fatto qualche passo all'interno dell'area, l'attaccante egiziano ha appoggiato la palla in quella porta che gli appariva larga come una piscina olimpica, ma incredibilmente il suo destro si è stampato in pieno sul palo. Il pallone è tornato verso il campo, venendo poi spazzato via da un avversario. Tutti i calciatori del Ceramica Cleopatra si sono disperati, mentre Rayan crollava in ginocchio sulla linea di porta non riuscendo a darsi pace.

Poco dopo la sua squadra sarebbe passata in vantaggio con Kendouci, subendo poi il pareggio di Fathi. I calci di rigore dopo l'1-1 finale avrebbero decretato la vittoria del Pyramids, ma il match ha fatto parlare di sé soprattutto per il clamoroso errore di Rayan. Essendosi giocata la partita il 28 dicembre, il palo in questione si è aggiudicato a mani basse il titolo non invidiabile di errore dell'anno sul pianeta Terra…