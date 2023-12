In Argentina arbitro arrestato per aver accoltellato un giocatore: “È vivo per miracolo” Un arbitro in Argentina è stato arrestato dopo aver accoltellato un giocatore durante una rissa in una partita tra dilettanti.

Un arbitro in Argentina è stato arrestato dopo aver accoltellato un giocatore durante una rissa in campo. L'episodio è avvenuto in una provincia di Misiones, dove si stava giocando una partita locale diretta dal 62enne Remigio Armoa: le cose hanno preso una brutta piega quando si è scatenata una rissa che ha portato all'infausto episodio.

Le riprese fatte con gli smartphone mostrano i giocatori che inseguono e circondano l'arbitro, che ad un certo punto ha deciso di non utilizzare solo come difesa il coltello e ha ferito un giocatore all'altezza del petto: i video mostrano il giocatore che cade a terra prima di essere raccolto dai compagni di squadra e scortato frettolosamente fuori dal campo.

Il nome del calciatore non è stato riportato dai media locali, che lo hanno ribattezzato ‘Kevin A': il giovane è stato portato d'urgenza in ospedale con un polmone perforato ma fortunatamente la situazione è sotto controllo.

Nel frattempo l'arbitro si è allontanato di corsa prima di essere arrestato dalla polizia locale che ha recuperato anche il coltello.

Lo zio del giocatore, di cui non è stato fatto il nome, ha dichiarato ai media locali: "Kevin è vivo per miracolo. È stato portato d'urgenza in ospedale con un polmone perforato. Per la famiglia è un momento molto delicato perché lui è il Messi della famiglia. È un ragazzo molto dotato e ha avuto l'opportunità di giocare in un club come il Chacarita".

Il parente ha aggiunto che il 21enne è stato vicino a lasciare il calcio per prendersi cura del suo bambino di sette mesi e ora vogliono giustizia per quello che è successo: "La famiglia è sotto shock e la situazione è difficile per noi perché andiamo sempre a vedere le sue partite, siamo sui tifosi e lui è un giovane lavoratore che è appena diventato papà. Tutto quello che vuole è divertirsi. Non avremmo mai pensato che giocando a calcio avrebbe potuto vivere una situazione simile".

Nelle ore successive sono state pubblicate le immagini che mostrano l'arbitro Armoa in manette dopo l'identificazione della polizia locale e l'arma usata per l'aggressione. Sono in corso le indagini per chiarire l'episodio e fare luce sull'accaduto.