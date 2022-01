Impatto duro con Sarri, volano gli occhiali e Pussetto resta a terra: grande spavento all’Olimpico Pussetto si schianta contro Sarri durante il primo tempo supplementare di Lazio-Udinese: nessun problema per entrambi, solo un grande spavento.

A cura di Vito Lamorte

All'inizio del primo tempo supplementare della gara degli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022 tra Lazio e Udinese si verifica un episodio un po' inusuale in partite di questo livello. Allo stadio Olimpico Ignacio Pussetto, dopo un contrasto molto fisico con Manuel Lazzari sulla corsia laterale, si è schiantato contro Maurizio Sarri appostato al limite della sua area tecnica. L'allenatore biancoceleste non si aspettava che il calciatore potesse finirgli addosso e non è riuscito a reagire subito per scansarsi: la scena ha visto il calciatore argentino finire addosso al tecnico napoletano e poi restare a terra per qualche secondo. Gli occhiali del trainer laziale sono volati ma lui si è subito rialzato mentre l'attaccante friulano è rimasto a terra qualche secondo in più a causa dell'impatto.

L'apprensione di tutti i presenti nell'impianto di Tor di Quinto è rientrata subito dopo che i due si sono rialzati e si sono abbracciati, dopo essersi sincerati delle condizioni fisiche. Una situazione molto particolare e non proprio usuale, ma che si è conclusa in maniera molto positiva, visto che entrambi sono rimasti al loro posto senza conseguenze.

A differenza della gara di campionato la sfida tra capitolini e friulani non è stata molto emozionante e ci sono voluti gli extra-time per decidere chi sarebbe stata l'avversaria del Milan ai quarti di finale della Coppa Italia. A decidere l'incontro ci ha pensato il solito Ciro Immobile, che con un pallonetto ha battuto Silvestri e ha indicato la via della qualificazione ai suoi compagni.

La Lazio ha vinto la seconda vittoria consecutiva dopo quella in campionato a Salerno e grazie alla vittoria di stasera si è conquistato il pass per il prossimo turno, che si giocherà il 9 febbraio 2022 allo stadio San Siro di Milano contro i rossoneri.