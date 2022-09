Immobile non convocato per Italia-Inghilterra, gioca Scamacca: fuori anche altri cinque azzurri NIente Italia-Inghilterra per Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio fermato da un problema muscolare, al suo posto Scamacca. Mancini manda in tribuna altri cinque azzurri, tra cui l’altro infortunato Tonali.

A cura di Paolo Fiorenza

Ciro Immobile non è presente nella lista dei convocati dell'Italia per il match di Nations League contro l'Inghilterra che si giocherà stasera a San Siro. L'attaccante della Lazio ha un lieve edema muscolare, al suo posto al centro del tridente azzurro ci sarà Gianluca Scamacca. Nell'elenco stilato dal Ct Mancini mancano anche l'altro infortunato Tonali, Provedel, Mazzocchi, Gatti e Cancellieri. Andranno tutti in tribuna.

Già alle prese con l'ormai endemico problema attacco, Roberto Mancini si ritrova con la tegola peggiore che potesse cadere sulla Nazionale azzurra, l'assenza dell'unica punta centrale di peso che ci è rimasta dopo lo sfiorire di Belotti (non convocato per scelta tecnica). A questo punto il sostituto naturale del laziale, ma anche l'unico possibile guardando la lista dei giocatori chiamati a questo giro dal tecnico, è Scamacca, che dunque stasera al Meazza sarà titolare in un tridente completato da Gabbiadini e Raspadori.

Immobile in allenamento a Coverciano negli scorsi giorni prima che si fermasse

Meno probabile l'utilizzo in posizione centrale di quest'ultimo, con l'inserimento di Grifo da esterno. Vista l'esclusione dal match di stasera anche di Cancellieri, mandato in tribuna da Mancini assieme all'acciaccato Tonali, a Provedel, Mazzocchi e Gatti, non restano molte altre opzioni alla voce attacco: in panchina ci saranno Gnonto e Zerbin oltre a Grifo. Un quadro che rende ancora più evidente la crisi di talenti offensivi nell'attuale panorama del calcio italiano.

A San Siro la formazione che scenderà in campo dal 1′ contro l'Inghilterra sarà completata da Donnarumma tra i pali, una linea difensiva formata da Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni ed Emerson, ed un centrocampo con Barella, Jorginho e Cristante. Agli azzurri serve una vittoria per scongiurare il pericolo retrocessione della Lega B di Nations League.