L'Italia ha pareggiato 1-1 contro l'Olanda al Gewiss Stadium di Bergamo in una partita che avrebbe potuto vincere se solo non avesse sbagliato diversi gol davanti alla porta difesa da Cillessen. Un po' la stessa cosa della gara vista dagli azzurri contro la Polonia solo tre giorni fa, incapaci di mettere in porta diversi palloni ottimi serviti dagli esterni. Questa sera un po' la forza dell'avversario e un po' l'incapacità degli uomini d'attacco, non ha permesso alla squadra di Mancini di conquistare i tre punti che avrebbero messo al sicuro il passaggio del turno degli azzurri.

Specie nella ripresa, dopo l'1-1 dei primi 45′, l'Italia ha avuto la possibilità di mettere in rete una palla clamorosa con Ciro Immobile che però solo davanti alla porta difesa da Cillessen, si è fatto ipnotizzare dall'estremo difensore Orange, bravo a chiudere lo specchio all'attaccante della Lazio. Immobile sembra essere davvero un altro giocatore rispetto a quello che lo scorso anno riuscì a segnare 36 gol in maglia biancoceleste. Il gol con l'Italia infatti manca dal novembre 2019, da quel 9-1 all'Armenia.

Immobile: i numeri con l'Italia sono da incubo

Se Ciro Immobile è riuscito ad avere la maglia su Robert Lewandowski lo scorso anno, capace di superarlo e vincere la Scarpa d'Oro in virtù dei 36 gol realizzati con la maglia della Lazio, sembra non essere lo stesso con l'Italia. Nella notte in cui Lewandowski è riuscito a mettere una doppietta nell'altra sfida del girone contro la Bosnia, Immobile ha fallito un gol clamoroso con l'Italia. Un errore di Hateboer aveva infatti aperto un'autostrada di fronte all'attaccante che però si è fatto ipnotizzare da Cillessen.

Immobile continua il suo momento negativo con la maglia azzurri. La sua media gol in nazionale è infatti di un gol ogni 287 minuti (10 in 42 presenze), mentre la media con la Lazio Immobile segna un gol ogni 118 minuti. La rete in maglia azzurra manca incredibilmente da novembre 2019 quando rifilò una doppietta nel 9-1 finale contro l'Armenia a Palermo.

A schierarsi dalla parte di Immobile, tra i compagni di Nazionale, c'ha pensato Alessandro Florenzi, che è stato fino a qualche anno fa suo avversario nel derby di Roma con la maglia giallorossa: "A livello mediatico di sta parlando troppo di Immobile – ha detto al termine della gara pareggiata dagli azzurri contro l'Olanda – Dovrebbe essere un eroe nazionale e se sbaglia uno o due occasioni tutti a dargli addosso".