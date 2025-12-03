Immobile convocato dal Bologna dopo quattro mesi di assenza: quando potrà scendere in campo

L’infortunio lo aveva fermato alla prima giornata di campionato, ma Immobile è tornato e potrà sedere in panchina contro il Parma: Italiano recupera il suo attaccante.

In conferenza stampa Vincenzo Italiano può dare la notizia più bella: dopo quasi quattro mesi Ciro Immobile sarà in panchina con il Bologna, il primo passo del suo ritorno in campo dopo il brutto infortunio subito alla prima partita di campionato contro la Roma. Dal 23 agosto è rimasto in disparte, lavorando duramente per rientrare e dare una mano alla sua squadra, e ora finalmente può assaggiare il campo e cominciare davvero la sua stagione.

L'ex attaccante della Lazio è comparso nella lista dei convocati dei rossoblù per la partita di Coppa Italia contro il Parma che si giocherà domani al Dall'Ara alle ore 18:00 ma difficilmente potrà già scendere in campo come titolare. La lesione al retto femorale ha richiesto del tempo per risanarsi ed è presumibile che Italiano utilizzerà soltanto per qualche minuto nel finale per aiutarlo a riprendere il ritmo della partita.

Quando tornerà a giocare Immobile

Non c"è una data precisa, ma il rientro tra i convocati è già un segnale molto positivo per l'attaccante che ha superato il periodo peggiore. Si è fermato durante la prima partita di questo campionato, alla fine di agosto, e da allora ha attraversato dei momenti di grande sofferenza tra stop forzato e riabilitazione. Per la prima volta tornerà in panchina per la partita di Coppa Italia contro il Parma, il primo step del suo rientro definitivo. Non ha vissuto ancora nulla della sua esperienza al Bologna, ma è pronto a prendersi tutto ciò che gli spetta nella seconda metà del campionato.

Italiano però è molto cauto: "Gli avevo promesso che dopo la Cremonese sarebbe stato nei convocati. Il ragazzo è guarito e ora bisogna alzare condizione, minuti e tenuta. Mi auguro che mentalmente sia libero da ogni pensiero". Dunque non sarà sicuramente titolare in coppa, ma potrebbe trovare spazio già contro la sua ex Lazio nella prossima partita di campionato o in una tra Juve e Inter, gare delicatissime che potrebbero ritardare il suo ingresso tra i titolarissimi.