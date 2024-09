Iling-Junior e il Bologna pescano il jolly: riacciuffato il Como di uno scatenato Cutrone

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Il Bologna riacciuffa il Como nel finale e strappa un punto in una partita che sembrava compromessa. La squadra di Fabregas in vantaggio di 2-0, grazie ad uno scatenato Cutrone si è fatta raggiungere dalle reti di Castro e di Iling-Junior. Un risultato dal sapore della beffa per i lariani, e che fa molto morale per i rossoblu. Questi ultimi al terzo pareggio in stagione, salgono a quota 3, un punto in più della formazione di Fabregas.

Ottimo Como nel primo tempo, Bologna in difficoltà

Approccio perfetto del Como al match, con meritato vantaggio già dopo 5′. Protagonista Cutrone che dopo aver messo in mezzo un pallone velenoso trova la sfortunata deviazione di Casale per l'1-0. Gli ospiti non sono riusciti a reagire, ma anzi sono andati in difficoltà rischiando in diverse occasioni. Da segnalare l'ottima prova di Nico Paz, ispiratore delle manovre offensive dei padroni di casa. Solo nel finale Bologna illuso da un rigore prima concesso e poi revocato per un tocco di mano di Moreno: Var provvidenziale nel riscontrare come il tocco di mano sia stato fuori area.

Nella ripresa è stato il Como a fare ancora la partita, con un Bologna ancora troppo timido. È arrivato il 2-0 grazie ad una bella iniziativa ancora di uno scatenato Cutrone. Curiosa perdita di tempo dopo la marcatura a causa di un problema tecnico del Var che ha costretto l'arbitro a prendere tempo.

Il Bologna la riacciuffa grazie a Castro e Iling-Junior

A sorpresa però ecco che i rossoblu sono tornati in partita grazie al gol di Castro, lanciato nella mischia da Italiano. Il tecnico nel finale ha azzeccato anche la scelta Iling-Junior. Bellissimo il tiro a giro dell'esterno inglese che ha trovato il sette e soprattutto il 2-2. Una mazzata per il Como che non avrebbe mai pensato a giudicare dall'andamento della prima fase del match di poter addirittura rischiare la beffa nel finale.