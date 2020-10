Il conto alla rovescia per Josip Ilicic sta per finire. L'Atalanta potrebbe presto riabbracciare in campo lo sloveno. Le ultime indiscrezioni confermano che il rientro dell'attaccante è vicino e potrebbe concretizzarsi già in occasione della trasferta di Napoli. Gasperini infatti sembra intenzionato a convocare il calciatore che manca dal finale della scorsa stagione e che ha dato segnali positivi, nell'ultima partitella in famiglia contro la Primavera.

Ilicic, rientro vicino: convocato per Napoli-Atalanta

Ci siamo. Josip Ilicic potrebbe tornare a respirare il profumo dell'erbetta direttamente dalla panchina. Secondo quanto confermato da La Gazzetta dello Sport, il nome dello sloveno potrebbe rientrare tra i convocati di mister Gian Piero Gasperini per la partita che l'Atalanta disputerà a Napoli sabato prossimo. Nella supersfida del San Paolo dunque l'attaccante che è reduce da un lungo periodo di assenza legato ai problemi personali, che sembrano ormai superati, potrebbe tornare a disposizione del suo mister. Un incubo finito dunque per il calciatore che dopo essere tornato in patria saltando il finale della scorsa annata per lottare contro un "male oscuro", ha ritrovato la voglia di giocare a calcio.

Non solo Ilicic, l'Atalanta pronta a puntare su Miranchuk

Difficile pensare ad un suo utilizzo già in questa prima occasione, anche se Ilicic ha dato segnali positivi negli ultimi test in allenamento e nella partitella interna contro la Primavera. Ci vorrà ancora un po' per vederlo titolare, considerando che l'ultima partita disputata risale allo scorso 11 luglio contro la Juventus. Il tornare a vivere le emozioni della partita direttamente dal campo è un passo importante. E Gasperini non può che sorridere dopo avere temuto nei mesi scorsi di perdere in maniera definitiva il calciatore. Buone notizie dunque per il Gasp che oltre a Ilicic a Napoli potrebbe portare in panchina, anche quello che è stato considerato come il suo sostituto, arrivato dal mercato, ovvero Miranchuk. I problemi muscolari sembrano ormai messi alle spalle per il russo, che potrebbe essere l'arma in più della Dea.