Quando tornerà in campo Josip Ilicic? Quando i tifosi dell'Atalanta e gli appassionati di calcio potranno tornare a vedere in azione l'attaccante sloveno? Filtra ottimismo sulle condizioni del giocatore che a poco a poco sta ritrovando lo smalto dei tempi migliori, mettendosi alle spalle il male oscuro che lo ha costretto nel finale della scorsa stagione a tornare in patria e mettere il pallone in secondo piano. Il conto alla rovescia per il completo recupero è iniziato e le tempistiche potrebbero non essere lunghissime.

Josip Ilicic, a quando il rientro con l'Atalanta

Josip Ilicic da circa due settimane è tornato a lavorare in gruppo all'Atalanta. Accoglienza speciale per l'attaccante che si è messo alle spalle i gravi problemi personali che lo avevano spinto a tornare in patria e perdere la voglia di giocare a calcio. Sono passati due mesi e mezzo dall'ultima partita giocata contro la Juventus ad inizio luglio. Ilicic sta iniziando a vedere la proverbiale luce fuori dal tunnel e sta lavorando per ritrovare lo smalto dei tempi migliori. Difficile dire quando Gasperini deciderà di inserire il suo nome nella lista dei convocati: dovrebbe essere escluso sia all'esordio in Serie A contro il Torino, che nel recupero infrasettimanale contro la Lazio.

De Roon sulle condizioni di Josip Ilicic

Al momento il primo obiettivo è quello di rimettersi in forma fisicamente, con pazienza e senza accelerare le operazioni sia dal punto di vista fisico che mentale. A tal proposito sull'argomento è intervenuto ai microfoni di Sky il compagno di squadra Martin De Roon, che ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del suo compagno: "Forse rientra tra poco. Fisicamente non è ancora in gran forma, però si sta riprendendo. Speriamo di ritrovarlo il più presto possibile perché con la sua qualità siamo ancora più forti".