In Premier League, l'imperativo in vista dell'abbuffata di partite durante le festività natalizie, l'imperativo è vietato correre il rischio di contrarre il Covid. A tal proposito c'è anche chi, come il Wolverhampton, ha deciso di adottare ulteriori restrizioni nei confronti dei propri giocatori dopo l'impennata dei casi e con la speranza che il vaccino faccia il suo lavoro. I "Lupi d'Inghilterra" hanno vietato a tutti i propri tesserati la spesa e lo shopping.

Il Wolverhampton ha vietato ai suoi giocatori di uscire per fare shopping o per andare a fare la classica spesa. Una decisione che i vertici dei Wolves hanno preso di comune accordo con il tecnico Nuno Espirito Santo, per evitare il rischio di perdere a causa della positività al Covid i propri giocatori. Già in occasione del primo lockdown, la società aveva optato per lo stesso provvedimento, che adesso è stato ripreso alla luce della nuova variante del Covid che ha portato ad un aumento dei casi. Sulla questione alla vigilia del confronto interno contro il Tottenham, nel post boxing-day, l'allenatore del Wolverhampton è intervenuto in conferenza stampa dichiarando: "Dobbiamo evitare qualsiasi rischio perché abbiamo una rosa piccola e abbiamo già problemi con alcuni giocatori che non sono disponibili".

I giocatori dunque dovranno astenersi dal fare shopping oppure dal recarsi presso i supermercati, almeno fino a quando questa fase sarà superata, e dopo questo periodo di festività in cui si gioca tantissimo come da tradizione oltremanica. A tal proposito Espirito Santo ha dichiarato: "Abbiamo personale a disposizione per fare la spesa e andare al supermercato al posto dei giocatori. Si tratta di autotutelarci, abbiamo detto ai ragazzi di fare molta attenzione". A tal proposito in Premier, si intensificheranno i controlli con due tamponi settimanali su giocatori, e addetti ai lavori.