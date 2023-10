Il Viola Park della Fiorentina invaso dai cinghiali: irruzione di notte sui campi da gioco Il Viola Park della Fiorentina è stato invaso dai cinghiali. Non è chiaro se prima o dopo l’inaugurazione del centro sportivo del club toscano. In un video si vede l’irruzione su uno dei campi da gioco.

A cura di Fabrizio Rinelli

Una grande festa per uno dei centri sportivi più all'avanguardia d'Italia e d'Europa. Il Viola Park della Fiorentina è il fiore all'occhiello del club toscano. Una struttura fortemente voluta dal presidente Rocco Commisso che ieri era entusiasta nel corso dell'inaugurazione alla presenza di tanti volti noti e dei giocatori della squadra maschile e femminile della Fiorentina. Situato a Bagno a Ripoli ed esteso su 26 ettari, ospiterà gli allenamenti della prima squadra maschile e le partite della squadra femminile, oltre che quelle delle formazioni giovanili.

La struttura comprende 12 campi regolari (5 naturali, 5 ibridi e 2 stadi) e altrettanti padiglioni. Un investimento imponente da 113 milioni ammirato anche dal presidente della Figc, Gravina, e dell'Uefa, Ceferin, presenti nella lunga notte di ieri. Una notte che però ha riservato al Viola Park anche una presenza poco gradita. Nella struttura di Bagno a Ripoli infatti, sono stati avvistati numerosi cinghiali che hanno invaso una parte dei campi da gioco. In un video diventato immediatamente virale si vedono infatti diversi cinghiali su uno dei terreni di gioco.

Non è ancora chiaro se si tratti della notte successiva all'inaugurazione del Viola Park o a quella precedente, sta di fatto che diversi abitanti della zona da tempo lamentano la presenza di cinghiali attorno al centro sportivo della Fiorentina. Il timore più grande per il club viola è chiaramente quello che possono danneggiare il manto erboso dei campi da gioco costruiti all'interno della struttura. Tutto verrà ora monitorato al meglio dopo l'avvertimento alle amministrazioni locali.

Un problema che comunque non sorge solo adesso. In altri video sono stati immortalati (in genere con i cuccioli al seguito) cinghiali sempre lungo le mura di confine del Viola Park e pare che nelle scorse settimane anche le forze dell'ordine siano già state allertate. Questo chiaramente non rovinerà mai l'imponente opera fatta da Commisso per la sua Fiorentina che conferma ancora una volta di avere alle spalle una società forte che ha in mente per il futuro un progetto sempre più ambizioso.