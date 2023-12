Il video virale di Cristiano Ronaldo imbarazzato accanto a Conor McGregor: vorrebbe sparire A Riyadh si è svolto un grande evento di boxe, presenti tra gli spettatori anche Cristiano Ronaldo e Conor McGregor. Il calciatore è stato alquanto infastidito dall’ex campione UFC. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Metti una sera a Riyadh a vedere la grande boxe, platea d'eccezione a bordo ring con due leggende dei rispettivi sport: Cristiano Ronaldo e Conor McGregor, che però danno vita in modo del tutto involontario a un siparietto che li rende protagonista della serata, ancor più del campione dei massimi Anthony Joshua che ha demolito Otto Wallin.

Alla Kingdom Arena di Riyadh è andato in scenda il Day of Reckoning, con una serie di incontri di altissimo livello. In Arabia Saudita vive CR7 che ha deciso di trascorrere lì la serata del 23 dicembre, al suo fianco in prima c'era l'ex campione UFC McGregor. Due stelle assolute come loro non potevano che attrarre fotografi e telecamere che hanno immortalato la loro chiacchierata, nella quale si vede un Ronaldo alquanto scocciato.

McGregor, elegantissimo, si avvicina al calciatore portoghese e inizia a parlargli dello stile di combattimento di Bivol, pugile russo campione del mondo dei mediomassimi. Ronaldo ascolta, ma dà poca attenzione all'irlandese che imperterrito continua a parlare.

L'ex di Juve e Real pare davvero non veda l'ora che McGregor finisca. Vorrebbe scappare, ma non può farlo, non sarebbe elegante. La stretta di mano alla fine c'è, anche se in un primo momento sembra che Ronaldo quasi voglia respingerla, ma alla fine il saluto c'è.

Ma lo sguardo vuoto di Ronaldo, che pareva assente e sembrava davvero volesse essere da un'altra parte, è esemplificativo. Il linguaggio del corpo vale più di mille parole. Di sicuro un momento estremamente imbarazzante, così come il confronto tra gli orologi.

Dopo quasi un minuto Ronaldo sorride a McGregor. Ma questo sorrisetto non è bastato a non far scatenare gli utenti che sui social che ne hanno scritte di ogni da "Cristiano sta pensando che Dio mi salvi" a: "Sembra a disagio" fino: "Portalo fuori da lì".