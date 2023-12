Il video virale del riscaldamento di Ndombele in Champions: tifosi sconcertati dal suo comportamento Tanguy Ndombele è di nuovo nelle bufera in Turchia dopo un video che lo ritrae mentre si riscalda prima di Galatasaray-United i Champions. Il suo comportamento fa sconcertare i tifosi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un tiro alle stelle e un altro "poco convinto" finito fuori senza troppe pretese. Tanguy Ndombele ci ha messo un po' prima di farsi apprezzare realmente dai tifosi del Galatasaray. Il centrocampista francese, arrivato in Turchia dopo la stagione vissuta a Napoli ma restando sempre di proprietà del Tottenham, non ha avuto un impatto propriamente positivo col tecnico Okan Buruk. L'allenatore del Gala aveva fatto presente come Ndombele non fosse ancora in condizione per poter scendere in campo visto che la sua forma fisica mostrava qualche chiletto in più.

Tempo fa infatti, proprio all'inizio della Champions, dopo la partita contro il Bayern Monaco ci fu una lite per con Buruk per via di un hamburger. La punta dell'iceberg del complicato rapporto del francese con l'allenatore e con il club di Istanbul, con cui ha giocato pochissimo e che sembrava potesse lasciare già a gennaio. In campionato il giocatore ha giocato pochissimo, appena 5 presenze, ma nell'ultimo periodo è stato utilizzato sia in campionato che in Champions. Proprio prima del match con lo United un suo video ha fatto scalpore.

Il giocatore viene ripreso dai tifosi con un cellulare mentre insieme ai suoi compagni di squadra è intento a concludere il riscaldamento. Ndombele si esercita a calciare in porta con Mertens e Icardi ma la mira e soprattutto la voglia di voler mettere la palla in porta non sembra essere tantissima. Le immagini mostrano Ndombele esercitarsi con Muslera insieme a uno degli allenatore dello staff di Buruk. Corsa in verticale e tiro in porta: semplice. La conclusione del francese però finisce incredibilmente alta.

Botta di potenza e coordinazione da rivedere. Ndombele dà quasi la sensazione di trovarsi lì per caso, non proprio con la voglia di voler iniziare una partita, come quella contro il Manchester United, fondamentale per il passaggio del turno agli ottavi. Non contento, Ndombele resta in area di rigore e riceve da sinistra un cross. La palla era solo da appoggiare in rete ma incredibilmente l'ex centrocampista del Napoli la mette fuori calciando con grande superficialità creando un siparietto a dir poco esilarante.