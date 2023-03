Il video nello spogliatoio del Brighton di De Zerbi: tutto è curato nei minimi dettagli Snack in grande quantità, playlist personalizzate e uno scalda-guantoni per i portieri: cosa c’è all’interno dello spogliatoio del Brighton di De Zerbi.

A cura di Ada Cotugno

Roberto De Zerbi ha lasciato subito il segno sulla Premier League: il Brighton lo ha scelto come erede di Graham Potter e l'italiano sta portando avanti alla perfezione la filosofia del club, settimo in classifica con vista sull'Europa.

In Inghilterra tutti hanno accolto l'allenatore con grande entusiasmo e anche con i suoi giocatori si è creato un grande legame: a pochi mesi dall'inizio della sua avventura De Zerbi ha già raggiunto le semifinali di FA Cup dove affronterà il Manchetser United, una grandissima occasione per portare a casa un trofeo al primo anno.

Il lavoro dell'ex Sassuolo non si è limitato soltanto al campo. Anche fuori dal rettangolo verde il Brighton è una macchina perfetta e tra i giocatori si è creata una grande sintonia. Il trucco si trova proprio nello spogliatoio della squadra, un gioiellino dove ogni cosa è curata nei minimi dettagli.

Il club inglese ha diffuso sui social un video inedito, così da permettere ai tifosi di seguire la squadra anche all'interno della zona più sacra dello stadio. Nelle immagini si vede subito De Zerbi che canta e festeggia assieme ai suoi ragazzi in un clima sereno, uno dei suoi segreti per poter far rendere al meglio la squadra.

Sorprende poi la grande organizzazione del Brighton: alle ore 13:30 i giocatori seguono la prima partita della giornata in tv mentre si preparano per scendere in campo. Sulla postazione di ognuno di loro oltre alla maglietta ci sono tre paia di scarpini da poter utilizzare e per i portieri è stato messo a disposizione uno strumento scalda-guantoni, una vera chicca.

Il tour prosegue attraverso la zona dove i giocatori si sottopongono a massaggi e terapie, le docce e l'area snack rifornita con qualsiasi tipo di spuntino dolce, salato ed energetico. Non mancano poi gomme da masticare in grande quantità ed energy drink.

Alcuni giocatori come Mac Allister e Mitoma utilizzano scarpini e calzettoni personalizzati, prontamente inquadrati dalle telecamere che indugiano su tutti i dettagli più curiosi. A colpire l'attenzione è anche la cura dell'atmosfera: prima delle partite i giocatori possono scegliere la playlist da ascoltare per caricarsi in vista dell'incontro.

Il video si chiude con il Brighton che torna trionfante all'interno dello spogliatoio. Le immagini si riferiscono alla vittoria per 3-0 contro il Liverpool, una delle più grandi dimostrazioni di forza della squadra in questa stagione festeggiata dai giocatori con applausi, cori e canzoni.