Il video disarmante di Gatti in Juve-Monza: tutti gli errori che un difensore non dovrebbe fare La Juventus ha perso in casa col Monza con errori difensivi da matita blu in occasione dei gol: quello più eclatante è di Federico Gatti in occasione del raddoppio di Dany Mota.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus sta vivendo uno dei peggiori periodi della sua storia recente, in campo e fuori. Tralasciando la vicenda penalizzazione e il ricorso al CONI che deciderà come stanno le cose, la squadra bianconera nell'ultimo turno di campionato è stata battuta in casa per 2-0 dal Monza. I brianzoli contro la Vecchia Signora in questa stagione hanno vinto due volte su tre incroci e in Coppa Italia hanno ceduto le armi solo nel finale grazie alla prodezza di Chiesa.

In campionato la squadra di Raffaele Palladino si è portata a casa 6 punti, bissando all'Allianz Stadium di Torino la vittoria casalinga dell'andata e prendendosi il lusso di superare i bianconeri in classifica dopo la prima giornata del girone di ritorno.

Ai meriti del Monza, che ha disputato un grande primo tempo in casa della Juve fatto di possesso, organizzazione e aggressività; fanno da contraltare i demeriti della squadra di Massimiliano Allegri. La prima parte di gara dei bianconeri è stata un mix di gli errori che hanno compromesso l'andamento del match e hanno fatto tornare in mente alcuni svarioni di inizio stagione, sia in mezzo al campo che in difesa.

Proprio la fase difensiva sembrava ritrovata con le otto vittorie consecutive e i clean sheet di Szczesny che sembravano aver rimesso a posto la retroguardia: nelle ultime tre gare i bianconeri hanno subito 10 reti, numeri davvero impressionanti.

Anche con il Monza si sono visti alcuni errori ma il più grossolano e che sta facendo discutere da diverse ore è quello di Federico Gatti, che in occasione della seconda rete dei brianzoli commette una ingenuità da matita blu.

Il difensore bianconero sbaglia completamente il posizionamento del corpo e scappa con Dany Mota tenendo gli occhi fissi sul pallone ma ad un certo punto si gira, in maniera inspiegabile e perde di vista sia la palla che l’attaccante. In quel momento Carlos Augusto mette la palla in profondità e il numero 47 del Monza dribbla il portiere della Juve prima di depositare la palla in rete.

Gatti ha sbagliato il posizionamento del corpo iniziale e questa cosa ha portato all'errore successivo, ancora più grave: un difensore non può mai perdere di vista né la palla né l'uomo. Con la piroetta per rimettersi correttamente in posizione, lui le perde entrambe.

Una situazione di gioco che farebbe venire i brividi a tanti allenatori delle serie dilettantistiche, figuriamoci a Max Allegri che è sempre molto attento alla fase difensiva.

Gatti ha mostrato potenzialità e grande volontà in questi primi mesi alla Juve ma in alcuni momenti la sua inesperienza si è vista in maniera chiara, tra errori e cali di concentrazione. Il difensore classe 1998 nei prossimi mesi deve dimostrare di poter indossare la maglia bianconera per evitare di rimanere solo un ‘giovane di belle speranze'.