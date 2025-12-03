Il video di Zidane che gioca a calcio a 53 anni è impressionante: come se avesse fermato il tempo

Passano gli anni ma la classe di Zinedine Zidane resta immutata. Il francese non ha perso un briciolo del suo talento e anche a 53 anni si diverte con il pallone come quando riusciva a incantare tutta l'Europa: per lui il tempo sembra essersi fermato e i tifosi sono rimati a bocca aperta quando lo hanno visto in azione, scattante ed elegante come se non sentisse affatto i suoi 53 anni. Il francese è stato protagonista di un'esibizione in Cina dove ha dato sfoggio di tutte le sue abilità tra dribbling, qualche sombrero e gol di grande spessore lasciando di sasso tutti gli avversari.

Lo show di Zidane, in campo a 53 anni

Il campione francese è stato invitato in Cina per un match organizzato da Adidas, l'occasione perfetta per vederlo in azione dal vivo mentre sfoggia tutte le sue impressionanti qualità. Doveva essere una tranquilla gita a Shanghai per giocare insieme ad altre persone ma si è trasformato nel suo personalissimo show che è poi diventato virale su tutti i social. Zidane non si è trattenuto e con il pallone tra i piedi ha mostrato di saperci ancora fare con tutti i numeri che lo hanno reso celebre, per la gioia dei presenti che lo hanno seguito a bocca aperta.

Ha dribblato tutti i giocatori in campo come se fossero birilli, con una facilità disarmante e l'eleganza che da sempre lo ha contraddistinto. I tifosi sono impazziti a ogni sua mossa e per un attimo tutti hanno dimenticato che ha ormai 53 anni e che non gioca più una partita ufficiale dal 2006. Ha fatto divertire tutti con il suo tocco magico: niente gli era impossibile tra dribbling, sombreri e gol di una precisione chirurgica ma sorprende più di ogni cosa la facilità con la quale ha fatto sedere tutti i giocatori rivali che cercavano inutilmente di rubargli la palla. La sua carriera da calciatore è stata messa alle spalle da quasi due decenni, ma la fiamma del talento non smetterà mai di splendere.