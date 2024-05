Il video di Scamacca nello spogliatoio: “Occhio che mancano 2 partite”. Poi fa una strana smorfia Il video di Gianluca Scamacca durante la festa dell’Atalanta per la vittoria dell’Europa League. L’attaccante scherza in vista delle ultime due partite di campionato il cui esito sarà fondamentale per la qualificazione in Champions di una sesta squadra, la Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Atalanta ha vinto l'Europa League, ha centrato la qualificazione matematica alla prossima Champions League e adesso ha nelle sue mani anche il destino del calcio italiano. Se chiudesse il campionato al quinto posto in classifica, ovvero la posizione che occupa attualmente, l'Italia avrebbe ben 6 squadre nella prossima Champions. A beneficiarne sarebbe proprio la Roma che occupa la sesta posizione. Nel settore giovanile della Roma tra il 2012 e il 2015 ha giocato propio Gianluca Scamacca che in un video ha parlato proprio degli impegni della Dea.

La squadra di Gasperini dovrà giocare l'ultima di campionato contro il Torino e poi il recupero contro la Fiorentina. L'attaccante dei bergamaschi scherzando durante una delle tante dirette su Instagram pubblicata nella trionfale serata di ieri ha detto una frase mentre sorseggiava una birra: "Occhio che mancano ancora due partite”. Immediatamente dopo queste parole però Scamacca fa uno sguardo ironico, sarcastico, verso la telecamera, seguito successivamente dal portiere Carnesecchi.

L'Atalanta, paradossalmente, se dovesse far risultato nelle ultime due, taglierebbe fuori la Roma dalla Champions. Ecco perché c'è già molto interesse su quale sarà l'attitudine nelle ultime due partite della squadra di Gasperini, specialmente dopo aver vinto un trofeo e avendo la certezza di giocare la Champions.

Le interpretazioni di questo gesto possono essere molteplici ma è chiaro che i tifosi della Roma in questo momento si aspettano che proprio grazie all'Atalanta i giallorossi possano avere accesso alla prossima Champions League. Diciamo che per l'Atalanta queste ultime due partite hanno davvero pochissimo significato ma per il calcio italiano e la Roma sono di un'importanza enorme. Da capire se dunque Gasperini preferirà concludere la stagione con la formazione migliore o dare spazio a chi chiaramente ha giocato bene durante l'anno.

La festa dell'Atalanta per la conquista dell'Europa League.

Perché il quinto posto dell'Atalanta può dare una sesta squadra in Champions all'Italia?

L'Atalanta al momento è quinta e conservando questo piazzamento, con la vittoria dell'Europa League che dà accesso di diritto alla Champions, sarebbe la 6ª in graduatoria a sfruttare il beneficio della qualificazione dovuto all'Eps. La Roma attualmente sarebbe qualificata alla prossima Europa League ma se la Dea dovesse chiudere quinta il campionato si aggiungerebbe a Inter, Milan, Bologna, Juventus e alla stessa ‘Dea' come sesta squadra a prendere parte alla prossima Champions League. Se l'Atalanta infatti chiudesse tra le prime quattro sarebbe qualificata alla Champions League direttamente dal campionato senza usufruire dell'Eps e il numero delle italiane si fermerebbe a 5.