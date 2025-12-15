Il video di Cancelo che aggredisce un passeggero in aereo e gli toglie il telefono: cosa è successo

Il video di Joao Cancelo è diventato immediatamente virale. Il terzino ex Inter, Juventus, Manchester City e Barcellona, oggi all'Al Hilal di Simone Inzaghi, è stato protagonista di uno spiacevole siparietto mentre si trovava in aereo. Il portoghese è stato immortalato in un filmato in cui si vede percorrere il corridoio del velivolo prima di fermarsi di fianco a un passeggero. Cancelo si avvicina a un uomo che lo stava filmando e così lo affronta subito mostrando rabbia e fastidio. Evidentemente il terzino non voleva che qualcuno lo riprendesse in quel momento violando la propria privacy.

Cancelo si alza dal suo posto e si dirige verso il fondo dell'aereo, gesticolando in modo aggressivo. Punta il dito verso un passeggero seduto (non visibile in modo chiaro), con un'espressione arrabbiata e il pugno chiuso, come se lo stesse sfidando. Pare che l'alterco sia nato perché il passeggero oltre a filmarlo di nascosto aveva fatto un commento su di lui, scatenando la reazione di Cancelo, che si è sentito provocato. Non si vede una vera e propria aggressione fisica nel clip (solo minacce verbali e gesti intimidatori), ma improvvisamente Cancelo gli strappa il telefono dalle mani.

Cancelo in azione con l’Al Hilal.

Cos'è successo tra Cancelo e un passeggero durante un volo

"Who was it?" (Chi è stato?) dice il giocatore che sembra riferirsi a qualcuno che ha detto qualcosa o lo ha provocato da lontano. "If you want to come back here and say shit, I'll be right there" (Se vuoi tornare qui e dire str***ate, io vengo subito lì). Non si sente una risposta dal passeggero, e il video si taglia bruscamente proprio perché Cancelo prova a strapparglielo dalle mani. Pare addirittura che la situazione abbia richiesto l'intervento dell'equipaggio di volo e di altri passeggeri, che hanno tentato di separare i coinvolti e di allentare la tensione all'interno dell'aereo.

Il video è diventato virale su X e altri social, con accuse pesanti nei confronti di Cancelo che appare visibilmente alterato. Al momento non ci sono repliche da parte di Cancelo che pare fosse su un volo della Flyadeal (compagnia low-cost saudita). Sembra un volo domestico o regionale in Medio Oriente, forse da/per Riad (dove gioca Cancelo con l'Al-Hilal) ma non si hanno dettagli ulteriori sull'accaduto. Di certo la reazione di Cancelo è stata inaspettata ma non sono realmente chiari i motivi della sua furia contro quel passeggero forse un po' troppo invadente.