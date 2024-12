video suggerito

Il video di Baroni che spiega da dove arriva la vittoria con l’Ajax: la Lazio gioca e sogna da big Il video di Marco Baroni che spiega da dove arriva la vittoria della Lazio in casa dell’Ajax: la squadra biancoceleste gioca e sogna da big, in Italia e in Europa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Lazio continua a incantare e si conferma tra le sorprese più belle del calcio europeo di questa prima parte di stagione 2024-2025. Con la vittoria in casa dell'Ajax, la squadra di Marco Baroni si conferma al primo posto della classifica in Europa League e lunedì si appresta ad affrontare l'Inter in un big match ad altissima quota in campionato.

I biancocelesti giocano e sognano da big in Italia e in Europa grazie alla mentalità che ha dato al gruppo l'allenatore nato a Firenze, ex di Hellas Verona e Lecce: sui social del club capitolino è stato pubblicato un video in cui è riassunta la vittoria della Johan Cruyff Arena ma nella prima parte c'è un piccolo spezzone del discorso fatto da Baroni alla squadra dopo la vittoria di Napoli. Ed è lì che nasce l'impresa di Amsterdam.

Il video di Baroni che spiega da dove arriva la vittoria con l'Ajax

"Adesso un'ora di gioia… poi c'è da andare a chiudere ad Amsterdam. C'è da andare a chiudere, eh!". Parole che sono il simbolo della mentalità che Marco Baroni ha voluto dare alla sua Lazio. Adesso si festeggia una grande vittoria, come quella contro il Napoli; ma poi obiettivo puntato sull'Ajax. Mai fermarsi, mai accontentarsi e pensare subito al prossimo step da fare.

Naturalmente, tra una partita e l'altra ci sono state sedute di allenamento e dialoghi tra tecnico e calciatori per analizzare la partita fatta e quella futura ma è con quelle poche parole che Baroni ha tracciato la strada per la sua Lazio quest'anno: mai voltarsi indietro e migliorare quello che si è fatto.

Così è stato. La squadra biancoceleste ha disputato l'ennesima prestazione maiuscola in Europa quest'anno e lo ha fatto su un campo non facile come quello dell'Ajax di Francesco Farioli: i lancieri non perdevano in casa da più di un anno ma nulla hanno potuto davanti a Pedro & co.

Baroni è sicuro: "Possiamo crescere ancora"

La Lazio gioca bene, diverte e vince. I mugugni di inizio anno sembrano un lontano ricordo da parte dell'ambiente e della tifoseria.

Alla vigilia della gara di Amsterdam Marco Baroni aveva detto chiaramente che la Lazio ha ancora margini di crescita: "Sì, assolutamente. Sono convinto di questo. Poi sappiamo che arriveranno anche momenti difficili, ma la squadra deve continuare la ricerca della sua identità. Ci sono tanti ragazzi in crescita, alcuni giovani che sono arrivati e non conoscevano il nostro campionato e il nostro modo di lavorare. Credo che da questo punto di vista ci saranno dei miglioramenti, ma dobbiamo sempre essere noi stessi e affrontare queste partite con grande dedizione e attenzione".

Se la Lazio riuscirà a fare ancora meglio di quello che ha già mostrato, lo sapremo presto. Il lavoro di Baroni è appena iniziato e il messaggio sul suo profilo di Instagram dopo la vittoria di Napoli è un vero e proprio manifesto di quello è il suo pensiero: "Non servono pochi, non bastano tanti, ci vogliono tutti".