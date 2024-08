video suggerito

Il video della lite che ha portato all’accoltellamento del padre di Lamine Yamal: cosa è successo È stato diffuso il video della lite che ha preceduto l’accoltellamento di Mounir Nasraoui, il padre di Lamine Yamal: le immagini mostrano cosa è accaduto con altre persone del quartiere. La polizia ha già arrestato tre uomini con l’accusa di tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

215 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grande sgomento in Spagna per la terribile vicenda in cui è stato coinvolto il padre di Lamine Yamal, accoltellato senza possibilità di difendersi e ridotto in gravi condizioni, fortunatamente non in pericolo di vita. Mounir Nasraoui è stato accoltellato più volte tra le nove e le dieci di sera in un parcheggio nel quartiere Rocafonda di Mataró, la città della Catalogna dove risiede. Essendo apparse subito serie le sue condizioni, il padre del 17enne gioiello del Barcellona è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Can Ruti di Badalona, ​​molto più attrezzato rispetto a quello di Mataró. Al momento la sua vita non è in pericolo ed è stabile. Un video diffuso nelle ultime ore sui social mostra la lite di strada avvenuta qualche ora prima, che sarebbe alla base della successiva efferata aggressione subita dall'uomo.

Il video della lite prima dell'accoltellamento del padre di Yamal: l'uomo viene portato via

La vicenda ha avuto luogo intorno alle 15:45 e ha coinvolto altra gente del posto – dove è cresciuto anche Lamine Yamal – oltre a Mounir Nasraoui. La lite è scoppiata dopo che un gruppo di uomini a torso nudo ha urlato e lanciato acqua contro il padre del calciatore da un balcone mentre stava portando a spasso il suo cane a Mataró. Nel filmato si vede l'uomo, che indossa una maglia da calcio del Barcellona con il nome del figlio sulla schiena, discutere con un gruppo di persone ferme davanti a una porta.

Un altro uomo gli impedisce di raggiungere il gruppo e poi lo spinge via da quella situazione potenzialmente pericolosa, dopo aver raccolto qualcosa da terra ed averla riconsegnata a Nasraoui. A questo punto si vede intervenire la polizia, che spinge l'uomo ancora più lontano, dietro un camion, dove il padre di Yamal inizia a gesticolare ed a spiegare evidentemente la sua versione dei fatti. Poche ore dopo questi eventi, l'uomo in serata sarà pugnalato più volte alla schiena in un parcheggio lì vicino e poi portato d'urgenza in ospedale.

Leggi anche Il padre di Lamine Yamal accoltellato in un parcheggio: è grave ma non in pericolo di vita

La polizia ha arrestato tre uomini per tentato omicidio

L'unità investigativa dei Mossos d'Esquadra di Mataró si è subito occupata del caso e sono già stati arrestati tre uomini con l'accusa di "tentato omicidio", grazie alle testimonianze di chi ha assistito all'accoltellamento. L'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato e massiccio: un totale di otto veicoli dei Mossos d'Esquadra e della Polizia Municipale ha preso il controllo della zona per effettuare interrogatori e arresti, che potrebbero non essere finiti qui.

Il padre di Yamal assieme a Lamine dopo la finale degli Europei vinta dalla Spagna sull'Inghilterra

Nasraoui – le cui reazioni ai recenti campionati europei vinti dalla Spagna, in cui Yamal è stato grande protagonista, sono diventate virali per la loro spontanea effervescenza – ha già avuto problemi con la legge in passato. Nel giugno dell'anno scorso è finito in prima pagina ed è stato costretto a pagare una multa di centinaia di euro dopo aver attaccato un banchetto del partito di estrema destra Vox durante la campagna elettorale.

La vicenda drammatica che ha coinvolto suo padre non è certamente il miglior modo per il giovanissimo Lamine di preparare il debutto stagionale nella Liga, che vedrà il Barcellona impegnato sabato sera in trasferta al Mestalla contro il Valencia. È tutto da vedere intanto se riuscirà ad allenarsi regolarmente: ovviamente in questo momento la sua priorità assoluta sono le condizioni di papà Mounir.