Il vezzo di Cristiano Ronaldo prima dell’intervista: fa un richiesta particolare al cameraman La particolare e scherzosa richiesta è avvenuta dopo il match di qualificazione agli Europei vinto dal Portogallo contro l’Islanda. CR7 festeggiava anche il record di presenze in nazionale.

La richiesta scherzosa fatta da CR7 al momento dell’inquadratura.

Duecento presenze con la maglia della nazionale, mai nessuno finora aveva raggiunto quel traguardo. Un gol contro l'Islanda che ha permesso al Portogallo di consolidare il primato nel Gruppo J (12 punti, 4 vittorie, 14 gol e zero subiti) per le qualificazioni a Euro 2024. Cristiano Ronaldo s'è (ri)preso la scena (anche) con la consegna della targa del Guinness dei Primati per l'ennesimo record della carriera: sono trascorsi quasi 20 anni (20 agosto 2003) dal debutto con la maglia della selezione lusitana (amichevole per 1-0 con il Kazakhistan), da allora è divenuto una colonna della squadra che intorno a lui è cambiata mentre lui ne è sempre stato il fulcro.

"Duecento partite giocate dimostrano l'amore che ho per il mio paese – le parole del 38enne cinque volte Pallone d'Oro che adesso gioca in Arabia Saudita -. Sono molto orgoglioso perché questo è qualcosa che non avrei mai pensato di poter raggiungere. E sto continuando a stabilire record".

Applausi a scena aperta, anche dopo il fischio finale quando l'ex di Real Madrid, Juventus e Manchester United s'è concesso per la più classica intervista. Ed è in quel momento, poco prima che Optus Sport registrasse la conversazione con CR7, che c'è stato un simpatico siparietto tra il calciatore e il cameraman che sta mettendo a fuoco l'inquadratura.

Ronaldo gira la testa di lato per verificare la sua immagine a video poi, col sorriso sulle labbra, fa una richiesta particolare per fini estetici. Un vezzo che menziona facendo una battuta suscitando ilarità tra i suoi interlocutori: "Non troppo vicino, eh… – dice aiutandosi con un gesto della mano -. Troppe rughe…".

Il campione portoghese ha raggiunto quota 200 presenze in nazionale.

Visibilmente soddisfatto per come sono andate le cose, a livello di squadra e personale, CR7 ritorna sulle sensazioni che gli ha lasciato la gara contro l'Islanda. Non un incontro come gli altri a giudicare dal primato sancito. "Sono così felice. Per me è un traguardo incredibile – . Aver segnato il gol della vittoria lo ha reso ancora più speciale, quindi non posso fare altro che porgere i miei ringraziamenti a tutti per la cerimonia dedicatami. Hanno reso la mia giornata, diciamo così… no, la serata… davvero speciale".

I numeri di Cristiano Ronaldo in nazionale. Oltre alle 200 presenze, si completano con le reti messe a segno: 123, di cui 14 in un anno solare (2019). Il ‘suo' Portogallo ha conquistato l'Europeo in Francia nel 2016 e la Nations League 2019.