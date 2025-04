video suggerito

Il trofeo della Coppa del Re appare in campo sorprendendo tutti: il colpo di scena è spaziale Spettacolare pre partita in occasione della finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid: il trofeo è entrato in campo, volando su un drone. Tenuta in mano da un pilota che ha volteggiato nello stadio tra lo stupore generale prima di planare e consegnare la Coppa.

A cura di Alessio Pediglieri

Allo stadio De la Cartuja di Siviglia che ospita la finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid non è mancato ovviamente lo spettacolo pre partita. Con 70 mila tifosi sugli spalti e le squadre ancora negli spogliatoi, a fare il suo ingresso in campo è stato il trofeo, in un modo davvero spettacolare: trasportato in aria su un drone pilotato da un uomo che ha volteggiato tra lo stupore generale prima di terminare il proprio tragitto per consegnare la Coppa.

La spettacolare entrata in campo del trofeo: la Copa volteggia sopra un drone

Uno spettacolo nello spettacolo, ciò che si è assistito al De la Cartuja di Siviglia, il terreno di gioco neutrale dove si sfidano Barcellona e Real Madrid in una torrida finale, guastata da una vigilia che è stata foriera di feroci polemiche tra i club a causa delle dichiarazioni dell'arbitro del match e poi per i tafferugli consumati in città tra gruppi di tifoserie e forze dell'ordine. A rimettere tutto a posto è stata la Federcalcio spagnola che ha organizzato un pre partita da brividi: tra le luci spente dell'impianto e con il sottofondo musicale da atmosfera, la Copa del Rey ha fatto il proprio ingresso in campo volando. Il trofeo è stato trasportato da un drone, in mano al pilota che sapientemente ha seguito traiettorie spettacolari per la delizia del pubblico presente e a casa, prima di planare e deporre la Coppa che verrà rialzata dalla vincitrice della finale.

Quanto vale vincere la Coppa del Re 2025: 1.2 milioni di euro per chi alza il trofeo

Uno spettacolo che non ha badato a spese e che è stato curato nei minimi particolari per un evento che in Spagna sta catalizzando da giorni l'attenzione generale degli appassionati di calcio. Dopotutto, dopo la Liga è proprio la Copa del Rey il torneo più seguito e il trofeo maggiormente ambito. Il premio in palio in questa edizione 2025, per il club vincitore sarà di 1,2 milioni di euro, mentre il secondo classificato porterà a casa poco più di un milione di euro. Tutte le squadre partecipanti alla stagione 2024-2025, inoltre, hanno ricevuto 660.000 euro solo per aver preso parte alla competizione.