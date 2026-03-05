Calcio
video suggerito
video suggerito

Il Tottenham subisce il 3-1 dal Crystal Palace e i tifosi lasciano lo stadio prima dell’intervallo

Il Tottenham subisce il 3-1 dal Crystal Palace e i tifosi lasciano lo stadio prima dell’intervallo. Il momento difficilissimo della squadra di Tudor si può riassumere in una immagine.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Tottenham subisce il 3-1 dal Crystal Palace e i tifosi lasciano lo stadio prima dell'intervallo. Gli Spurs erano passati in vantaggio con Solanke ma nel giro di pochi minuti le Eagles hanno ribaltato tutto con Sarr (due volte) e Strand Larsen, provocando una reazione molto forte da parte dei tifosi.

Alcuni supporter dopo il secondo gol di Sarr hanno deciso di lasciare il Tottenham Hotspur Stadium: il momento del club di Londra è davvero complicato e un'ennesima sconfitta porterebbe gli Spurs soltanto un punto sopra la zona retrocessione.

Immagine

Il Tottenham Hotspur è già in piena lotta salvezza ma non è mai finito in zona retrocessione: dopo la vittoria del West Ham United sul campo del Fulham e il pareggio del Nottingham Forest contro il Manchester City, gli Spurs si ritrovano con appena un punto di margine sulla coppia Hammers-Forest, attualmente terzultima a quota 28. La squadra londinese è ferma a 29 e sente il fiato sul collo.

Leggi anche
Igor Tudor rischia già l'esonero dal Tottenham: è stato ingaggiato appena tre settimane fa

Tudor già in bilico: pericolo retrocessione per il Tottenham

In occasione della partita con il Crystal Palace ci si aspettava una reazione importante perché questo match può diventare decisiva nella corsa salvezza ma le cose non sono andate bene e l'espulsione di van de Ven per fallo da ultimo uomo non ha aiutato.

Igor Tudor alla vigilia aveva dichiarato: “In questo momento contano soltanto i tre punti. All’inizio dell’anno hai mesi per costruire idee, scegliere i giocatori e sviluppare uno stile. Quando restano poche partite, però, la componente mentale diventa determinante”.

Immagine

Tudor non nasconde che la pressione sia forte: “Gli allenatori convivono sempre con la pressione. Se dovessi darle un voto direi sette su dieci. Fa parte di questo lavoro, così come godersi i momenti positivi. Quando le cose vanno bene ti diverti, quando vanno male molto meno, ma è una costante”.

Il tecnico croato ha ribadito che la squadra non deve accettare la sconfitta come un’abitudine, soprattutto dopo i due ko consecutivi contro Arsenal e Fulham: “È una questione di mentalità. Non si può entrare nello spogliatoio dopo una sconfitta, sorridere e far finta che vada tutto bene. Dobbiamo reagire e cambiare passo”.

Calcio
Notizie
Premier League
0 CONDIVISIONI
Immagine
Formula 1
L'Aston Martin "si smonta in pista": Alonso e Stroll rischiano danni permanenti alle mani
L'avvilente piano della scuderia di Newey per il primo GP del 2026: ritirare le macchine dopo qualche giro
Lo sfogo shock di Stroll sulla nuova monoposto arrivata a Melbourne: "Come sulla sedia elettrica"
Ferrari in ritardo a Melbourne per il debutto nel Mondiale F1: diversi membri del team bloccati in aeroporto
F1 2026, calendario a rischio: come il conflitto in Medio Oriente stravolgerà la stagione del Circus
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views