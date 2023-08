Il tifoso fa invasione di campo per festeggiare il gol con Haaland: gli salta addosso dal nulla Un tifoso festeggia in campo assieme ad Haaland: fa invasione di campo per abbracciare il norvegese dopo il gol allo Sheffield United.

A cura di Ada Cotugno

Al momento del gol contro lo Sheffield United di sicuro Haaland non si aspettava di festeggiare con un ospite speciale. Ma ecco che per sua grande sorpresa dagli spalti gli è piombato addosso un tifoso: la scena surreale è avvenuta a Bramall Lane, dove un sostenitore del Manchester City si è lasciato prendere toppo la mando dopo la rete del suo idolo.

Lo 0-0 di inizio secondo tempo, con un rigore nella prima frazione di gioco mandato sul palo proprio dal norvegese, aveva reso la partita tesissima. Lo Sheffield neopromosso accarezzava l'impresa contro i giganti della Premier League, apparsi in piena difficoltà in una partita che sulla carta avrebbero potuto vincere con ampio margine.

Il momento dell’invasione di campo

La posta in palio poi era altissima, dato che i ragazzi di Pep Guardiola (ancora in convalescenza dopo l'intervento d'urgenza subito alla schiena) avevano la possibilità di essere l'unica squadra a punteggio pieno dopo tre partite. Ed ecco che al gol di Haaland è scattato il delirio di tutta la tifoseria ospite.

L'attaccante è andato a festeggiare accanto al settore dei tifosi del City, ma all'improvviso un uomo è piombato dal nulla sulle sue spalle. In un primo momento il norvegese è sembrato spiazzato da quella presenza inattesa: il tifoso ha fatto invasione di campo saltando dalla tribuna per gioire accanto ai giocatori della sua squadra che presto si sono accorti della sua presenza. Per loro fortuna l'interno del protagonista della vicenda era totalmente innocuo.

L’uomo è stato portato via dal campo dalla sicurezza

L'uomo ha baciato Haaland sulla guancia saltandogli sulla schiena, per poi scendere e abbracciare il suo idolo. Il tutto è durato pochi secondi, dato che è immediatamente intervenuta la sicurezza dello stadio per portare via l'invasore, con la benedizione del norvegese che ha assistito divertito alla scena più surreale di tutta la sua esperienza in Premier League.