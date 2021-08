Il terribile fallo di Perez su Fornals: “Avete sentito il gemito dello stadio?” Nel monday night tra il West Ham e il Leicester brutto fallo di Ayoze Perez su Pablo Fornals. Lo spagnolo è stato espulso dal direttore di gara dopo consulto col Var, all’on-field review. Gary Neville, ex colonna dello United e dell’Inghilterra ha criticato l’intervento sottolinenando anche la reazione dei tifosi presenti allo stadio.

A cura di Marco Beltrami

La sfida tra il West Ham e il Leicester è stata contraddistinta anche da un brutto episodio. Un fallaccio di Ayoze Perez su Pablo Fornals che ha portato all'espulsione del calciatore ospite. Lo spagnolo dopo l'intervento del Var è stato espulso lasciando i suoi in inferiorità numerica. A commentare l'episodio alla tv britannica l'ex grande gloria dello United e della nazionale inglese Gary Neville che ha sottolineato la durezza del fallo, sottolineando come i tifosi abbiano reagito allo stesso.

Ayoze Perez ha affondato i tacchetti sulla tibia sinistra di Pablo Fornals nel finale del primo tempo di West Ham-Leicester. Un intervento molto duro che ha rischiato di causare un infortunio molto serio al giocatore di casa. Quest'ultimo infatti è rimasto a terra dolorante per diversi minuti prima di riprendere il suo posto in campo. L'arbitro ha fatto ricorso al monitor dell'on-field review per rivedere l'azione e ha deciso senza troppi dubbi di tirare fuori il rosso diretto, sacrostanto, per il calciatore delle Foxes. E con il suo fallaccio, Perez ha lasciato i suoi in 10, complicandone i piani. Alla fine infatti gli Hammers hanno avuto vita facile nell'imporsi per 4-1 con Michail Antonio diventato il recordman di gol in Premier con il West Ham.

Gary Neville, ex difensore e opinionista ha dichiarato: "Perez sa che c'è un giocatore che va verso di lui e non dovrebbe mettere il piede così. Quando lo guardi è orribile, assolutamente orribile. Nessun professionista vuol vedere questo tipo di falli. Hai sentito il gemito nello stadio dopo aver visto il replay? I giocatori del Leicester si stavano lamentando, ma se fosse stato per uno dei loro giocatori, avrebbero voluto che lo stesso fosse espulso. Questa è la realtà".