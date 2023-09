Il terremoto gli ha portato via tutto, ora vive per realizzare il sogno del padre: il Real lo aiuta La commovente intervista del giovanissimo tifoso del Real Madrid che ha perso tutta la famiglia nel terremoto in Marocco ha spinto il club spagnolo a muoversi concretamente.

A cura di Marco Beltrami

Tra le quasi 3mila vittime del terremoto che ha colpito il Marocco c'è anche quasi tutta la famiglia di Abderrahim. Questo sfortunato ragazzino come tantissimi altri suoi connazionali è riuscito a salvarsi dal sisma, ma ha perso praticamente tutto. Ha fatto il giro del mondo la sua intervista tra le macerie dei palazzi crollati, con indosso la casacca del Real Madrid.

Questo giovane marocchino infatti vestiva la maglia della sua squadra del cuore nelle ore immediatamente successiva al tragico evento, quando è stato intercettato dai cronisti che hanno voluto raccontare la sua storia. Ai microfoni Abderrahim ha svelato di aver perso in un colpo solo tutta la sua famiglia: il terremoto gli ha portato via le persone più care, quelle con le quali è cresciuto.

Impossibile trattenere le lacrime per il ragazzino: "Nel terremoto ho perso cinque persone: mio padre, mia madre, i miei fratelli e mio nonno. Andrò a vivere con mia zia". Adesso Abderrahim ha solo un obiettivo, quello di realizzare il sogno di suo padre: "A Dio piacendo, realizzerò il sogno di mio padre di studiare ed essere qualcuno in futuro. Voleva che diventassi medico o insegnante. Voglio solo finire i miei studi". Ha detto tra le lacrime.

La sua intervista è circolata anche in Spagna e negli ambienti vicini al Real Madrid, come svelato nella trasmissione El Chiringuito. A quanto pare la dirigenza delle merengues si è subito mossa per cercare di aiutare il piccolo tifoso marocchino. L'idea è quella di portarlo in Spagna per aiutarlo sia a livello psicologico, a superare questo momento brutale e traumatico, che nel percorso formativo.

Le ultime notizie provenienti dalla capitale spagnola, parlano di missione compiuta da parte del club blanco che si è già attivata ora per fare tutto il possibile per aiutare il ragazzo: si cercherà di farlo entrare nell'accademia del club a Madrid, per permettergli così di vivere della sua passione. Un gesto bellissimo, in una storia straziante.