Il tenero gesto di Budimir per l’anziana tifosa: l’accompagna in ospedale dopo il ritardo del taxi Ante Budimir si è reso protagonista di un gesto tenerissimo nei confronti di un’anziana tifosa dell’Osasuna. È stato lui ad accompagnarla in ospedale dopo il ritardo del suo taxi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Ante Budimir ha lasciato l'Italia a luglio del 2019 quando terminò la sua seconda esperienza al Crotone per trasferirsi al Maiorca in Spagna. L'attaccante croato, che in Serie A ha vestito anche la maglia della Sampdoria, ha iniziato lì un buon percorso calcistico che l'ha poi portato anche a vivere nuove esperienze con l'Osasuna che l'ha acquisto nell'estate del 2021. Un giocatore che presto è diventato quasi un idolo per i tifosi di casa che hanno visto il croato segnare 2 gol e un assist dopo le 8 marcature della passata stagione.

Ma più di tutto, il giocatore si è reso protagonista qualche giorno fa di un episodio che l'ha fatto ulteriormente apprezzare da parte di tutta la tifoseria. Il giocatore era infatti in macchina quando all'improvviso alla sua auto si è avvicinata un'anziana donna. Si tratta di Mari Carmen, 78 anni, tifosissima dell'Osasuna che stava attendendo il taxi che aveva prenotato che però non è mai giunto a prendere la donna. Mari Carmen doveva recarsi in ospedale per alcuni accertamenti medici e dopo essersi accorto che quel ragazzo in auto fosse davvero Budimir si è avvicinata e senza troppi giri di parole ha avanzato la sua richiesta: "Posso chiederti un favore?".

Il giocatore è rimasto spiazzato, non avrebbe mai pensato che l'anziana donna potesse chiedergli di darle uno strappo in ospedale proprio a causa del ritardo del suo taxi. "Dipende cosa – avrebbe risposto il croato secondo quanto riportato da Mundo Deportivo – Puoi portarmi all'ospedale?". Budimir resta spiazzato ma allo stesso tempo intenerito da quella semplice e genuina richiesta della donna che evidentemente aveva proprio bisogno di un passaggio immediato. E così il giocatore l'ha fatta salire in macchina senza alcun problema: "Sì ok sali".

Mari Carmen non poteva crederci: "I miei figli non ci crederanno" ha detto poi la donna parlando a Budimir che nel frattempo stava raggiungendo l’ospedale a bordo della sua auto. I due si sono scattati un selfie che il giocatore ha poi inviato a Myriam, una delle figlie di Mari Carmen, che ha reso pubblica questa tenera vicenda attraverso il suo account Instagram mostrando alcune immagini illustrate di quell'incontro raccontandolo attraverso dei disegni prima di concludere il collage con il selfie tra i due che è stato molto apprezzato dai tifosi dell'Osasuna.