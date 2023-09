Il tacco di Leao come Balotelli: i tifosi non perdonano, ma per l’UEFA è il migliore in campo L’errore di Leao contro il Newcastle ha fatto il giro del mondo e il suo colpo di tacco sbagliato gli è costato il paragone con Balotelli. L’UEFA, però, lo ha premiato come MVP della partita.

A cura di Vito Lamorte

Rafael Leao è stato nominato Player of the Match dalla UEFA al termine di Milan-Newcastle, terminata con un pareggio per 0-0, e il gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA si è espresso così sulla sua prova: "È stato una minaccia costante per tutta la partita: veloce, forte, si è mosso bene e si è dimostrato un reale pericolo in area. Il portoghese ha avuto buone occasioni per segnare".

Questo premio ha fatto parecchio discutere anche i tifosi del Milan, che hanno ancora negli occhi l'errore commesso da pochi quando dopo una bella serpentina ha tentato il colpo di tacco e non ha battuto a rete in maniera diretta. Anche Stefano Pioli lo ha bacchettato nel post-partita ai microfoni di Sky: "Lì pensavo spaccasse la porta…".

Anche Tomori, che era già stato uno dei più duri in campo dopo aver visto il suo gesto, al fischio finale ha rimproverato in maniera indiretta il compagno: "Siamo un po’ delusi per la mancata vittoria. Abbiamo avuto diverse opportunità per vincerla, apprezziamo il fatto di non averla persa, però volevamo fare di più. Ci serve più concretezza. Leao? Sappiamo la sua qualità, c’è mancato il gol, lui sa bene che doveva segnare oggi, ma bisogna guardare avanti. Faremo sicuramente meglio”.

I tifosi del Milan e tanti osservatori non hanno gradito la giocata dell’attaccante portoghese e quello spezzone di pochi secondi è diventato virale in pochissimo tempo: il suo tentativo di fare gol col tacco è stato paragonato a quello di Mario Balotelli ai tempi del Manchester City, quando Mancini poi lo sostituì e ne derivò un diverbio piuttosto duro tra i due.

Il tentativo di fare gol col tacco è diventato un ‘meme' in poco tempo e nessuno ha perdonato quel tipo di scelta a Leao nel momento di concludere l'azione.

Il forte esterno portoghese ha sprecato anche un'altra occasione nella ripresa, quest'ultima più difficile della prima, ma da un calciatore del suo status ci si aspetta qualcosa di più in situazioni del genere. I malumori nella fase finale del derby e la prova col Newcastle non sono un buon segnale per il Diavolo, soprattutto per un ragazzo che era stato eretto a leader tecnico e si ritrova massacrato al primo passaggio a vuoto.

Una cosa è certa: Rafa Leao ha sbagliato quella giocata e probabilmente si è portato tutto il peso per il resto del match, ma un calciatore che vuole fare il salto di qualità deve riuscire ad andare oltre sennò rimarrà quel passaggio verso l'alto non ci sarà mai.