Il tabellone dei playoff di Serie B, incroci e quando si giocano: le date delle partite Le date dei playoff della Serie B: come funzionano gli spareggi, quando si giocheranno le partite e qual è il regolamento per decretare l'ultima promossa in Serie A.

A cura di Ada Cotugno

La lotta alla promozione in Serie A entra nel vivo con i playoff della Serie B: sei squadre si scontreranno per ottenere l'ultimo posto disponibile per salire nel massimo campionato italiano, partendo dai preliminari fino alla finalissima che si giocherà con la formula andata e ritorno. In ballo ci sono Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Palermo e una squadra che si scoprirà soltanto all'ultima giornata della regular season.

Playoff Serie B, il tabellone e gli incroci fino alla finale

Turno preliminare (gara unica)

Sabato 17 maggio 2025 (6ª vs 7ª) – ore 17.15

Sabato 17 maggio 2025 (5ª vs 8ª) – ore 19.30

Semifinali (andata)

Mercoledì 21 maggio 2025 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.30

Mercoledì 21 maggio 2025 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.30

Semifinali (ritorno)

Domenica 25 maggio 2025 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 17.15

Domenica 25 maggio 2025 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 19.30

Finali

Giovedì 29 maggio 2025 (andata) – ore 20.30

Domenica 1° giugno 2025 (ritorno)* – ore 20.30

Quando si giocano i Playoff di Serie B: le date

La Lega ha diramato le date ufficiali per i playoff di Serie B. Si comincerà sabato 17 maggio con i due turni preliminari a gara unica, previsti per le 17:15 e le 19:30. Poi si passerà alla due semifinali che si giocheranno con la formula andata e ritorno: mercoledì ci sarà l'andata, mentre la domenica successiva (il 25 maggio) ci saranno le due gare di ritorno. Anche la finale si giocherà con la stessa formula, con l'andata giovedì 29 maggio alle 20:30 e il ritorno decisivo per la promozione domenica 1º giugno allo stesso orario.

Come funzionano gli spareggi, il regolamento

I playoff sono una sorta di mini torneo che determineranno l'ultima promozione in Serie A. Si comincia con il turno preliminare: in caso di pareggio si disputano solo i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, non si andrà ai rigori ma passerà la squadra meglio classificata nella regular season.

Le semifinali invece si giocano con una gara d'andata e una di ritorno, la seconda da giocare in casa della squadra meglio piazzata. Non vale la regola dei gol in trasferta e non ci sono supplementari o rigori, ma in caso di pareggio al 180′ si terrà conto della differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità verrà premiata comunque la squadra con il miglior piazzamento in classifica.

Le vincenti delle due semifinali disputeranno la finale con la formula andata e ritorno. Anche qui ci sono dei criteri in caso di parità: non c'è la regola dei gol in trasferta e i supplementari si giocheranno soltanto se le due squadre hanno pari punti nel doppio scontro e stessa differenza reti.