Il surreale litigio di Mourinho in diretta Tv sugli errori arbitrali: “Ma hai visto la partita?” Josè Mourinho mastica amaro dopo il 2-2 in Conference League all’Olimpico contro il Bodo Glimt e davanti alle domande su quali fossero gli errori arbitrali da contestare, sbotta in tv contro il reporter: “Ma hai visto la partita? Dimmi tu, non hai un monitor per vedere? Ci mancano due rigori netti. L’arbitro dovrebbe spiegare, ma loro non parlano…”

A cura di Alessio Pediglieri

La Roma ancora una volta ha assaporato l'amarezza di non riuscire a vincere e a cancellare l'onta subita in Norvegia contro il Bodo Glimt. Anzi, all'Olimpico ha rischiato la seconda debacle con i norvegesi capaci di portarsi in vantaggio per ben due volte. Una gara completamente diversa da quella dell'andata, con i giallorossi anche sfortunati, ma di certo un'altra prestazione incolore. Costellata da imprecisioni, errori, foga e disattenzioni. Tutti elementi sgraditi ad un Mourinho che nel corso dei 90 minuti ha vissuto diversi stati d'animo, dalla rabbia alla rassegnazione.

Il pareggio va stretto, ma il merito va anche agli avversari capaci di scendere all'Olimpico con il piglio giusto, non avendo alcunché da perdere e ben sapendo delle pressioni sulla squadra giallorossa. Ma anche una gara viziata da scelte arbitrali più che dubbie davanti alle quali Mourinho nel post gara si ritrova a dover parlare ancora di decisioni che hanno penalizzato la Roma. La discussione sull'arbitro si fa accesa quando lo si incalza sul commentare la partita da parte di una tv estera: "Commentare? Dovrebbe farlo l'arbitro, ma loro non parlano. Cosa ha sbagliato? Hai guardato la partita?" domanda sarcastico al giornalista che chiede dove sia la polemica. "Sì" risponde il reporter "ma vorrei il suo punto di vista".

Visibilmente stizzito il tecnico portoghese, non ci sta: "Dimmi tu, dimmi tu. C'erano dei rigori? Ovvio". Ma il giornalista insiste: "Voglio sapere dal tecnico della Roma quali sarebbero le situazioni da rigore, io sono solo un reporter…". E così il dialogo diventa un botta e risposta quasi surreale.

"Dimmi tu cosa hai visto?".

"No, ero seduto lontano, così lo devo chiedere a lei".

"Ah tu non hai visto…. Non hai un televisore? Non hai potuto vederlo nemmeno a fine gara?"

"Così oggi l'arbitro secondo lei avrebbe sbagliato"

"Naturalmente"

Poco soddisfatto, il reporter prova a trovare altri argomenti e chiede quale sia stata l'impressione di Mourinho sul Bodo, visto all'Olimpico. Ma oramai lo Special One affonda il proprio cinismo in una risposta secca che non lascia altri commenti: "Una buona squadra con buoni giocatori. Ha tirato due volte ha fatto due gol. A noi mancavano due rigori, abbiamo avuto almeno 4-5 occasioni per segnare"