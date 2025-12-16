Il Suriname rischia l’esclusione dai playoff per i Mondiali 2026: la FIFA può aprire un procedimento

Il Suriname è riuscito a qualificarsi per i playoff dei Mondiali 2026. Un grande risultato che però è anche un piccolo rimpianto, perché la nazionale si sarebbe potuta qualificare anche direttamente per la prossima Coppa del Mondo se non fosse scivolata sul più bello nelle ultime due partite. La preparazione per i playoff è nei minimi dettagli, ma ora c'è il rischio, clamoroso, di una esclusione dai playoff per il Suriname, che sulla carta, potrebbe intercorrere in una sanzione severissima da parte della FIFA.

La federazione ha scelto un nuovo allenatore

Ten Cate, allenatore di lungo corso, è stato nominato CT per i playoff (ed eventualmente per i Mondiali) del Suriname. L'olandese ha preso il posto di Stanley Menzo. Ma intanto la federazione deve cercare di risolvere un problema serio. Media sudamericani sostengono che ci sono due rogne da sbrigare. La prima riguarda le elezioni interne alla Federcalcio surinamese (SVB) che non avrebbero avuto un esito totalmente regolare. Insomma, ci sarebbero dubbi sul regolare svolgimento.

Ma deve risolvere due problemi

Ma c'è un ulteriore problema che riguarda i conti bancari della SVB che sono stati congelati in via provvisoria. Per questo motivo la federazione non ha liquidità e non può svolgere e adempiere nessuna delle sue attività finanziarie. Il regolamento della FIFA è chiaro e stabilisce che l'ingerenza dei giudici o del governo a livello calcistico non è consentita, se non in casi eccezionali.

Il sorteggio dei Mondiali 2026. Wayne Gretzky, leggenda dell’hockey, che pesca Suriname, Bolivia e Iraq.

La FIFA valuta e potrebbe aprire un procedimento

Se venisse dimostrata una ingerenza governativa o di terzi il Suriname riceverebbe una sanzione, e tra le sanzioni ci sarebbe anche l'esclusione della nazionale dalle competizioni, che in questo caso vorrebbe dire dai playoff per i Mondiali. Il tempo avvantaggia la federazione che fino a marzo ha la possibilità di chiudere entrambe le vicende e fare chiarezza, intanto ha già effettuato un ricorso contro il sequestro dei beni.

Il Suriname si è qualificato per i playoff intercontinentali, che si terranno in Messico. La squadra guidata da Ten Cate affronterà la Bolivia in semifinale e se vincerà si giocherà un posto ai Mondiali contro l'Iraq, che è già in finale.