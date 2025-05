video suggerito

Il Siviglia si congratula con Maresca per la Conference ma l’obiettivo è un altro: c’entra il Betis Il Siviglia si congratula sui social con l’ex Enzo Maresca per la vittoria in Conference League con il Chelsea ma l’obiettivo è un altro: c’entra il Betis, è un sfottò ai rivali cittadini per la sconfitta. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Siviglia si congratula sui social con l'ex Enzo Maresca per la vittoria in Conference League con il Chelsea ma l'obiettivo è un altro: c'entra il Betis. Un messaggio che ha creato subito discussioni in Spagna perché è stato visto come un chiaro sfottò nei confronti dei rivali cittadini che hanno perso la finale contro il club inglese.

"Congratulazioni al nostro amato Enzo Maresca per il suo primo titolo europeo da allenatore ", questo il messaggio che sul profilo ufficiale di X del club andaluso è apparso subito dopo il triplice fischio della finale di Breslavia. Enzo Maresca ha giocato per il Siviglia dalla stagione 2005-2006 fino alla stagione 2008-09 è ha lasciato un bel ricordo al Sánchez Pizjuán, come la doppietta segnata nella prima finale UEFA.

Tanti osservatori non hanno visto nulla di male in questa uscita comunicativa del Siviglia mentre altri hanno subito capito che l'obiettivo era andare a pizzicare gli avversari cittadini. Siviglia e Betis hanno vissuto una stagione molto diversa, con il Nervion che si è salvato per un punto mentre i Verdiblancos hanno chiuso la loro stagione al sesto posto e sono arrivati in fondo alla Conference League.

La risposta del Betis: "Faccio i miei complimenti al Siviglia per essere rimasto in Primera Division"

Nel corso del noto programma sportivo spagnolo ‘Partidazo de Cope', Ángel Haro, presidente del Betis, ha parlato di questa situazione e della scelta comunicativa del Siviglia: "Non l'ho visto, ma al momento sono impegnati in una guerra diversa che non mi interessa. Noi siamo concentrati sulla crescita, sul fare bene l'anno prossimo, e loro sono impegnati in una guerra molto diversa dalla nostra".

A chi gli chiede se "il Betis avrebbe fatto una cosa del genere?" Haro ha risposto in maniera netta: "Beh, se dipendesse da me, no, Ma, non lo so, se c'è qualcuno nella società che lo facesse non mi piacerebbe. Comunque, come ho detto, non l'ho visto, né so esattamente cosa abbiano pubblicato. È un tweet ufficiale del club?". Il numero uno del Betis ha chiesto conferma se si trattasse effettivamente dell'account ufficiale del Siviglia FC e ha risposto: "Beh, faccio anche io i miei complimenti al Siviglia per essere rimasto in Primera Division quest'anno".

Adrian risponde al Siviglia: "Non è in questa competizione e non ha motivo per congratularsi"

Il portiere del Betis, Adrián San Miguel, ha parlato dopo la sconfitta contro il Chelsea nella finale della Conference League e ha risposto al tweet del Siviglia che si congratulava con Enzo Maresca: "Non commenterò nulla. Il Siviglia non era in questa competizione, quindi non c'è motivo di congratularsi con nessuno".