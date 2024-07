video suggerito

Il significato dell’esultanza di Nico Williams in finale agli Europei: è un’imitazione eccellente Nico Williams dopo il gol all’Inghilterra nella finale degli Europei ha esultato in modo simile a quello reso celebre da Neymar. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Nico Williams è stato uno degli assoluti protagonisti degli Europei. Anche nella finale contro l'Inghilterra, il talento spagnolo si è ben disimpegnando segnando la rete del momentaneo vantaggio. Dopo l'assist del suo "gemello" Yamal, ecco che il calciatore dell'Athletic Bilbao con il piattone non ha perdonato Pickford. Esultanza particolare quella dell'attaccante spagnolo, che però non è una novità assoluta.

L'esultanza di Nico Williams dopo il gol all'Inghilterra, imita Neymar

Il gesto di Nico Williams a favore di telecamera ha ricordato quello utilizzato nella fase finale della sua esperienza al PSG (oltre che con il Brasile) da Neymar. Mani alzate al livello della testa, con palmo aperto e pollici all'altezza delle tempie con tanto di linguaccia irriverente. Si è trattato di una perfetta imitazione dunque di quella usata da O'Ney, anche se Williams dalla sua ci ha aggiunto anche un gesto successivo con la mano, passata davanti al volto.

L'esultanza di Neymar e le polemiche per i provvedimenti disciplinari

Ma qual è il senso di questo gesto? Difficile dirlo, magari dopo la partita o magari nei prossimi giorni, Williams svelerà l'arcano. Quello che è certo è che l'esultanza di Neymar all'epoca fece molto discutere e gli costò anche un provvedimento disciplinare in campionato. O'Ney dopo aver celebrato un gol contro il Maccabi Haifa in Champions ha esultato in questo modo con l'arbitro Siebert che lo ha ammonito.

Il motivo? Il gesto è stato considerato irrispettoso nei confronti degli avversari. Una decisione che ha fatto infuriare Neymar, scatenato sui social dopo la fine del match: "Questa è una totale mancanza di rispetto per un atleta. Questo genere di cose non può accadere. Prendo il cartellino giallo semplicemente per non aver fatto nulla e continuo a subire falli dolorosi e danni". Forse anche Williams si è sentito perseguitato?