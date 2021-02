Il Sassuolo torna a vincere dopo 5 gare di campionato senza centrare i tre punti. I neroverdi hanno infatti battuto 2-1 il Crotone allo ‘Scida' grazie ai gol di Berardi e Caputo su calcio di rigore. La squadra di De Zerbi non arrivava al successo dallo scorso 6 gennaio, quando riuscì a battere 2-1 il Genoa. Inutile per i ragazzi di Stroppa, la grande intraprendenza di Ounas (autore anche del momentaneo pareggio) e di Di Carmine, a cui è stato anche annullato un gol dal Var prima dell'intervallo.

Il primo tempo finisce in parità

La prima frazione di Crotone-Sassuolo inizia con le due squadre pronte a darsi battaglia in una sfida molto combattuta e con una posta in palio altissima. I calabresi schierano i due nuovi arrivati nel mercato di gennaio a comporre la coppia d'attacco: Di Carmine e Ounas con Simy in panchina. Dall'altra parte De Zerbi può riabbracciare Berardi e Caputo che erano stati spesso assenti per diversi problemi. A passare in vantaggio sono proprio i neroverdi con lo stesso attaccante calabrese autore della prima rete.

L'attaccante parte da destra, punta il suo avversario e rientra centralmente prima di calciare col sinistro sul primo palo della porta di Cordaz con una conclusione che vale il vantaggio neroverde. Il Crotone reagisce subito e trova subito la rete- Splendida giocata in assolo di Ounas che fa fuori in dribbling Peluso e poi batte con freddezza Consigli per il pareggio. Prima dell'intervallo però, c'è ancora tempo per un'altra emozione rappresentata dal gol annullato a Di Carmine. L'attaccante dei calabresi segna di testa con un tap-in area di rigore ma l'arbitro annulla dopo il consulto con il Var per un contatto giudicato falloso di Djidji su Consigli. Le squadre tornano negli spogliatoi con il punteggio di 1-1.

Il Sassuolo fa sua la partita nella ripresa

Neanche il tempo di iniziare il secondo tempo, che il Sassuolo trova subito il gol dell'1-2. I neroverdi si sono subito riversati in area di rigore crotonese con Locatelli che subisce un fallo ingenuo di Golemic nel tentativo di anticipare il centrocampista. Sul dischetto si presenta Caputo che mette in rete il gol del 2-1 con una precisa conclusione alta e leggermente angolata. Da quel momento in poi la squadra di De Zerbi comincia a prendere in mano la partita. Dopo una conclusione di Ounas, che tenta di impensierire ancora Consigli, è il Sassuolo a gestire la gara.

Dopo una lunga girandola di cambi, i neroverdi all'83' trovano nuovamente il gol con un colpo di testa preciso di Muldur che mette in rete un pallone servito al meglio da un assist al bacio di Locatelli. L'arbitro però annulla subito per via di una presunta spinta del difensore su Luperto che era in marcatura. Grosse proteste da parte degli ospiti ma l'arbitro resta fermo sulla sua decisione. Il Crotone ci prova ancora con Simy ma è il Sassuolo a trovare l'ennesima occasione da gol con Berardi che arriva al tiro in area di rigore ma trova la respinta di piede da parte di Cordaz. Dopo 5′ di recupero il Sassuolo riesce a portarsi a casa il risultato e centrare la vittoria.