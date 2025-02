video suggerito

Il ritorno in campo di Neymar col Santos è surreale: tutti gli avversari in fila per fare una foto con lui Dodici anni dopo l'ultima volta Neymar è tornato a giocare con il Santos: il suo secondo debutto è avvenuto nel match contro il Botofogo SP ed è stato surreale. A fine partita ogni calciatore e membro staff della squadra avversaria si è messo in fila per fare singolarmente una foto con l'ex stella di Barcellona e PSG.

A cura di Michele Mazzeo

Neymar è tornato ad indossare la maglia del Santos dodici anni dopo l'ultima volta. Il brasiliano ha fatto il suo secondo debutto con la squadra in cui è cresciuto e nella quale ha preso il via quella carriera che lo ha visto tra i grandi protagonisti del calcio europeo con le maglie di Barcellona e PSG e poi tra i primi a cedere alle faraoniche offerte provenienti dall'Arabia Saudita.

L'occasione è stata il match del Campionato Paulista che vedeva il suo Santos ospitare il fanalino di coda Botafogo SP. Il 33enne è stato infatti mandato in campo dall'allenatore all'inizio del secondo tempo al posto di Gabriel Bontempo con i suoi in vantaggio per 1-0 grazie al rigore trasformato da Tiquinho Soares nella prima frazione di gioco. In quel momento l'atmosfera allo Stadio di Vila Belmiro è divenuta surreale con i tifosi che hanno iniziato ad intonare cori a lui dedicati mentre il capitano Diego Pituca si è sfilato la fascia per metterla al braccio del ‘figliol prodigo'.

Per quel che riguarda l'aspetto sportivo, come dirà poi lo stesso Neymar, nei 45 minuti in cui è stato in campo si è acceso soltanto a fiammate (è comunque andato anche vicino al gol con una bella azione personale e una potente conclusione incrociata dal limite dell'area che solo un grande intervento del portiere avversario gli ha negato) con il Santos che è stato raggiunto al 67′ dalla rete di Alexandre Jesus che ha fissato il punteggio sul definitivo 1-1.

"Amo il Santos. Non ho parole per descrivere quello che ho provato stasera quando sono tornato su questo campo. Ho bisogno di minuti, partite. Non sono al 100 percento. Non mi aspettavo di correre e palleggiare così tanto stasera. Penso che mi sentirò meglio tra quattro o cinque partite" ha detto Neymar nel post-partita commentando il suo secondo debutto con la maglia del Santos a distanza di 12 anni dall'ultima volta.

Un debutto che è stato reso ancora più surreale da ciò che è avvenuto alla fine del match, dopo che l'ex stella di Barcellona e PSG ha ricevuto il premio come MVP dell'incontro e ha rilasciato la canonica intervista a bordo campo. Tutti i calciatori e quasi tutti i membri dello staff della squadra avversaria si sono messi in fila per scattare singolarmente una foto insieme a Neymar che, senza batter ciglio, si è messo in posa per almeno venti volte con il sorriso sulle labbra per regalare ai calciatori del Botafogo SP un personalissimo ricordo di quella che per il calcio brasiliano è sicuramente una serata storica.